Певица перепела свою песню на новый лад.

Украинская певица Оля Полякова представила новую версию своего хита "Шлепки". Она перевела песню на украинский язык и добавила в нее новые слова.

На своей странице в Instagram Полякова вела прямую трансляцию из студии звукозаписи. Во время репетиции она спела новую версию "Шлепок".

Так, обновленная версия получила необычное звучание. В песне Полякова теперь рассказывает не о том, что она убегала без оглядки от мужчины. Теперь бегут, "шлепая пятками", российские оккупанты. И бегут они с нашей земли.

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"Коли розліталися *рки на грядки, шльопали шльопки, а в них- п’ятки! Шльоп, шльоп, шльоп! Від *рків залишився один угольок", - поет Полякова в новой версии своего хита.

Певица, обращаясь к рашистам, призывает их бежать из Крыма и Донбасса, ведь всей Украине будет "легче дышаться", когда на нашей земле не будет оккупантов.

Фанаты Поляковой пришли в восторг. Они пишут, что певица дала своей песне новую жизнь. Теперь она получила совершенно иной смысл.

Что пишут комментаторы:

"Оля, это бомба, это разрыв всех *рков. С такой энергией можно все войны остановить"

"Еще лучше, чем было! И клип нужно новый, как россияне убегают, аж шлепки сверкают! С такими как Оля точно победим!"

"Оля, спасибо. Веселые мурашки по телу и слезы на глазах. Крутая песня"

"У меня мурашки по телу. И слезы навернулись. Потому что песня передает все нынешние реалии. Песня из прошлой беззаботной жизни, которая напомнила о том ощущении счастья и легкости, но, одновременно, с новым текстом передала болезненное настоящее каждого украинца.

Напомним, ранее TVORCHI представили зажигательный саундтрек к фильму "Первый код".

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