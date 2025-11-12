Композицию создали в рамках проекта Культурных сил "Фронтовая студия".

Украинский рок-музыкант, композитор и продюсер Саша Чемеров и рэпер Гоня (настоящее имя - Игорь Гутник) провели несколько дней на фронте с бойцами знаменитой 30-й отдельной механизированной бригадой (ОМБр) имени князя Константина Острожского, после чего написали боевую песню, которая получила название "Божьей милостью".

Трек создали в рамках музыкального милитарного проекта Культурных сил "Фронтовая студия", каждый эпизод которого - это портрет отдельной бригады: ее людей, историй и культуры. Композицию представили в финале первого эпизода второго сезона проекта.

Музыканты прожили несколько дней рядом с бойцами 30-й ОМБр, они наблюдали, слушали, учились, летали на дронах и тренировались вместе. Все именно для того, чтобы создать песню "Божьей милостью", вдохновленную историями людей, стоящих за этим лозунгом 30-й ОМБр.

"Не даром на печатке Константина Острожского надпись Dei gratia - "Божьей милостью" (в переводе с латыни - УНИАН), потому я уверен на все миллион процентов, что каждый военнослужащий из 30-й бригады, все родные и близкие находятся под защитой Божьего благословения", - отметил военный капеллан Александр Люшенко во время встречи с музыкантами.

Командир бригады, полковник Дмитрий Довбуш, говоря о главных потребностях подразделения, подчеркнул, что люди всегда важнее современных технологий: "Без людей, мы не сможем применять эти технологии… Есть очень много моментов, когда имеется вооружение и средства, а людей нет".

Напомним, как ранее писал УНИАН, "Фронтовая студия" - проект Культурных сил. В рамках него артисты посещают разные боевые бригады Сил обороны Украины и пишут трек, который должен быть отражением людей, историй и культуры бригады. В одном из предыдущих эпизодов проекта Герой Украины, военный хирург, полковник Эдуард "Маэстро" Хорошун спел песню для сына.

