Песня написана на украинском и английском языках.

Американские и британские рокеры записали песню о президенте Украины Владимире Зеленском. Группы Primus, Gogol Bordello, the Police, и сын бывшего участника группы The Beatles Шон Леннон представили трек под названием Zelenksy: The Man With the Iron Balls (Зеленский: мужчина со стальными яйцами - УНИАН).

Об этом сообщает Revolver.

"Это не песня осуждения. Это песня о единстве и настроении против запугивания, восхваляющая человека, который выступил за свой народ больше, чем все, что я видел за время своей жизни на этой планете. Этот необычный парень схватил бразды правления и крепко держал таким образом, что мир теперь настроен на поддержку. Его легендарная цитата "Нам нужны боеприпасы, а не эвакуация"... Зеленский — это действительно "Человек со стальными яйцами", - рассказал Лес Клейпул, вокалист группы Primus.

Песня о Зеленском уже опубликована на YouTube. Известно, что часть выручки от продажи трека пойдет в пользу "Новая Украина" - некоммерческой организации, которая занимается оказанием помощи украинцам, нуждающимся в гуманитарной помощи.

Напомним, ранее другой сын Леннона нарушил клятву и впервые спел Imagine в поддержку Украины.

