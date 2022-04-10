Джулиан Леннон поддержал Украину, на которую напала Россия.

Британский музыкант Джулиан Леннон впервые исполнил песню своего звездного отца Джона Леннона. Так, он спел Imagine в поддержку Украины, которая сейчас борется с агрессией России.

"Война в Украине - невообразимая трагедия... Как человек и как художник, я чувствовал себя обязанным отреагировать самым значительным образом, каким только мог. Итак, сегодня я впервые публично исполнил песню моего папы Imagine. Почему сейчас, после стольких лет? - Я всегда говорил, что единственный раз, когда я когда-либо думал бы о том, чтобы спеть Imagine, был бы конец света", - написал Джулиан.

Он добавил, что тексты его отца отражают наше коллективное стремление к миру во всем мире.

"Потому что в этой песне мы переносимся в пространство, где любовь и единение становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение… Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся", – отметил Джулиан.

Также он призвал мировых лидеров защитить беженцев из Украины, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны в родной стране.

"В результате продолжающегося кровопролитного насилия миллионы ни в чем не повинных семей были вынуждены покинуть уютные дома и искать убежища в других местах. Я призываю мировых лидеров и всех, кто верит в чувства Imagine, встать на защиту беженцев повсюду", - подытожил Леннон.

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