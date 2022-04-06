Сейчас Зеленским гордится вся Украина и весь мир.

С первого дня вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский ни на минуту не покинул нашу страну. Он продолжает бороться за нашу независимость и свободу. Конечно, такое поведение лидера страны высоко оценили жители.

Многие признавались в том, что не голосовали за него на выборах президента, но своими поступками он доказал, что именно он достоин этого почетного статуса.

Украинцы говорят о том, что Зеленский - это единственный президент, который не предал свою страну, не сбежал, не бросил украинцев. Сейчас им гордится вся Украина и весь мир.

Кроме того, Зеленский вдохновил украинцев на создание нового хита. На пламенную речь президента футбольного клуба "Інгулець" Александра Паворознюка они наложили музыку и получилась песня.

"Обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и благодарим его за невероятную смелость и четкую проукраинскую позицию. Мы верим в него и в Украину. Всех этих орков, которые напали на нас, е**ш их, бл*ть", - сказано в описании к видео на YouTube-канале МюслиUA.

Напомним, ранее Зеленский выступил с сильной речью на "Грэмми".

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