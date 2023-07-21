Украинский певец Дима Монатик презентовал новую версию своего хита "Мокрая". Он перевел песню на украинский язык и уже исполнял ее на своих концертах. Сейчас же он официально представил трек в сети.
"MONATIK презентует отремонтированную версию своего легендарного хита - "Мокрая". Артист продолжает делиться новыми вариациями и прочтением песен в рамках своего проекта Repaired (ремонт). Песня "Мокрая" в свое время покорила сердца миллионов поклонников и в унисон звучала на концертных площадках", - говорится в описании к обновленной песне.
Певец сохранил "сюжетную линию" трека. Монатик рассказывает в песне о мокрой девочке, которая танцует и покоряет своей красотой.
Монатик - "Мокра"
Как звучит "Мокрая" на русском языке - старая версия
Первую версию песни Монатик исполнял вместе с Quest Pistols Show. Она вышла в 2021 году.
Реакция сети
Фаны пришли в восторг от украинской версии песни. Они радуются тому, что их любимые хиты наконец-то получили "новую жизнь". Также комментаторы пишут:
- "Круто, тебе очень нравятся твои переводы, не останавливайся"
- "Это поджог! Я не думала что переведенная песня может быть лучше оригинала, но только что вы это опровергли! Продолжайте, это невероятно! Спасибо за ваш труд!"
- "Я дождалась на украинском, это еще круче!"
Напомним, недавно Монатик запретил клип от Тани Муиньо. Чувственное видео снимали в Одессе.