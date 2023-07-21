Фаны в восторге от новой версии песни Монатика / фото instagram артиста​​​​

Украинский певец Дима Монатик презентовал новую версию своего хита "Мокрая". Он перевел песню на украинский язык и уже исполнял ее на своих концертах. Сейчас же он официально представил трек в сети.

"MONATIK презентует отремонтированную версию своего легендарного хита - "Мокрая". Артист продолжает делиться новыми вариациями и прочтением песен в рамках своего проекта Repaired (ремонт). Песня "Мокрая" в свое время покорила сердца миллионов поклонников и в унисон звучала на концертных площадках", - говорится в описании к обновленной песне.

Певец сохранил "сюжетную линию" трека. Монатик рассказывает в песне о мокрой девочке, которая танцует и покоряет своей красотой. 

Монатик - "Мокра" 

Как звучит "Мокрая" на русском языке - старая версия

Первую версию песни Монатик исполнял вместе с Quest Pistols Show. Она вышла в 2021 году.

Реакция сети

Фаны пришли в восторг от украинской версии песни. Они радуются тому, что их любимые хиты наконец-то получили "новую жизнь". Также комментаторы пишут:

  • "Круто, тебе очень нравятся твои переводы, не останавливайся"
  • "Это поджог! Я не думала что переведенная песня может быть лучше оригинала, но только что вы это опровергли! Продолжайте, это невероятно! Спасибо за ваш труд!"
  • "Я дождалась на украинском, это еще круче!"

Напомним, недавно Монатик запретил клип от Тани Муиньо. Чувственное видео снимали в Одессе.

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