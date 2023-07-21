Певец продолжает "ремонтировать" свои песни - именно так он называет перевод хитов с русского языка на украинский.

Украинский певец Дима Монатик презентовал новую версию своего хита "Мокрая". Он перевел песню на украинский язык и уже исполнял ее на своих концертах. Сейчас же он официально представил трек в сети.

"MONATIK презентует отремонтированную версию своего легендарного хита - "Мокрая". Артист продолжает делиться новыми вариациями и прочтением песен в рамках своего проекта Repaired (ремонт). Песня "Мокрая" в свое время покорила сердца миллионов поклонников и в унисон звучала на концертных площадках", - говорится в описании к обновленной песне.

Певец сохранил "сюжетную линию" трека. Монатик рассказывает в песне о мокрой девочке, которая танцует и покоряет своей красотой.

Монатик - "Мокра"

Как звучит "Мокрая" на русском языке - старая версия

Первую версию песни Монатик исполнял вместе с Quest Pistols Show. Она вышла в 2021 году.

Реакция сети

Фаны пришли в восторг от украинской версии песни. Они радуются тому, что их любимые хиты наконец-то получили "новую жизнь". Также комментаторы пишут:

"Круто, тебе очень нравятся твои переводы, не останавливайся"

"Это поджог! Я не думала что переведенная песня может быть лучше оригинала, но только что вы это опровергли! Продолжайте, это невероятно! Спасибо за ваш труд!"

"Я дождалась на украинском, это еще круче!"

Напомним, недавно Монатик запретил клип от Тани Муиньо. Чувственное видео снимали в Одессе.

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