Видео на песню "Люди... Камені..." поразило фанов.

Украинский певец Дима Монатик запремьерил клип на свою новую песню. Чувственное видео снимали в Одессе. Артист работал с легендарной клипмейкершей Таней Муиньо, которая известна сотрудничеством с мировыми звездами.

"Каждый день мы неустанно листаем ленту новостей, в которой видим то, как мир сходит с ума. Переживая такое страшное горе, как война, душа каждого из нас становится камнем. Кто-то-бросается обидами, словно камнями, в ближнего. Однако есть те, кто становится драгоценным, изящным, прочным, долговечным, сильным камнем, оттачивающим свои грани", - говорится в описании к новому видео.

Сам певец объяснил идею своей песни тем, что люди часто швыряют камни, а потом не замечают, как сами превращаются в один большой камень. MONATIK призывает своих фанов не терять чувства и свет в душе. В его песне есть следующие слова:

"Але люди, як камені…

Чекають на щастя…

Заростаючи травами…

Люди, як гавані…

Чекають на ті кораблі,

які не вийшли в плавання…

Але все буває…

Може і прийдуть".

Новый клип Монатика

Реакция сети

Комментаторы поблагодарили Монатика за новую песню и размышления, которые она вызывает. Фаны пишут:

"Горжусь талантами Украины! Дима, спасибо за украинский язык, вы творите мировые хиты"

"Как кайфово! Спасибо за классную песню, на нашем соловьином! Так и будет! Победа будет за нами!"

"Отличная песня о жизни людей в мире".

Напомним, ранее стало известно, что украинка Таня Муиньо сняла провокационный клип для Doja Cat.

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