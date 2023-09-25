Слушатели пришли в восторг от новой версии трека.

Украинская певица Юлия Рознен, которая обрела популярность благодаря хитам "Живи" и "Лелеки", перевела на украинский язык еще одну песню Тины Кароль.

Легендарный хит артистки о болезненной любви "Ты отпусти" теперь называется "Ти відпусти". Лирическое исполнение Юлии, ее тонкий голос и чувственность сделали свое дело - песне пророчат большое будущее, если Кароль позволит Рознен выпустить полную версию.

"Де скажи мені… Відповідь знайти… Чому так гірко плачеш ти щоночі… Світлом уночі… Зіркою вгорі… Хотіла бути, але він не хоче… Ти відпусти серце своє. Чуєш, прости, він не вартий тебе. Ти збережи гордість свою. Чуєш, прости, і відпусти…" - поет Рознен.

Реакция пользователей сети

"Это точно должно быть в топах"

"Тина не может, другие сделают. Класс, класс, класс"

"Песня за душу берет"

"Волшебная, а голос какой глубокий"

"Вау, как круто"

Напомним, ранее Тина Кароль отдала право исполнять свои песни молодым артистам. Так, Олег Шумей перевел на украинский ее хит "Выше облаков", а OKS - "Ноченька". Кроме того, солистка украинской группы SESTRA Инесса Грицаенко перевела на украинский язык песню Тины Кароль "Жизнь продолжается". Однако пока полной версии нет. Для этого нужно разрешение артистки.

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