Наверное, каждый украинец восхищен большим другом нашей страны - премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Это увлечение и любовь к британскому политику решили выразить в песне.

Авторы хита "Вова, їб*ш їх" Мюсли UA вместе украинским блогером Василием Харизмой посвятили песню Джонсону под названием "Добрый день everybody".

"Этот трек - проявление уважения самому позитивному политику мира и самому большому другу всего украинского народа Борису Джонсону... Или, как его называют в Украине, Борису Джонсонюку! Господин Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг! Мы благодарны вам за открытость и вашу помощь в борьбе с главным врагом нашей страны. Ukraine love you and уважает very much!" - говорится в описании к композиции.

Сеть в восторге от этой песни, ее уже окрестили новым украинским хитом: "Это хитяра", "Качает", "С 5 слов Бориса сделали такую крутую песню".

Ранее сообщалось, что Kalush Orchestra и представитель Великобритании на Евровидении Сэм Райдер готовят совместный трек.

