Планы касательно записи коллаборации подтвердил фронтмен украинской группы Олег Псюк.

В 2022 году на Евровидении победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. Второе место занял британец Сэм Райдер. Артисты решили записать совместную композицию. Данную информацию Олег Псюк подтвердил в комментарии изданию Metro.

"Мы уже обсудили это с ним, и планируем выпустить наше музыкальное произведение в ближайшее время. Мы очень хотим, чтобы все его услышали", - сказал участник группы Kalush Orchestra.

Деталей Псюк пока не раскрывает, хочет сохранить интригу.

"Это секрет, но не забудьте подписаться на официальный Instagram Kalush, там вы все узнаете", - коротко добавил Олег.

Сам Сэм Райдер был не более многословным.

"Да, возможно мы выпустим что-то вместе, мы обсуждаем это", - сообщил артист своим еврофанатам.

Выступление Сэма Райдера на Евровидении 2022:

Напомним, группа Kalush Orchestra выступила на всемирно известном фестивале Гластонбери. Артисты со сцены поблагодарили Бориса Джонсона за поддержку.

Также УНИАН писал, что Евровидение-2023 состоится не в Украине. В Европейском вещательном союзе заявили, что планирование конкурса необходимо начать уже сейчас, а на территории Украины нет безопасных условий для участников и зрителей.

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