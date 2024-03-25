Фото фейсбук кинопремии

Национальная VIIІ Кинопремия "Золота Дзиґа" состоится в июне 2024 года. Однако уже сегодня, 25 марта, был объявлен на официальном сайте полный перечень претендентов на получение награды.

К слову, в премии принимают участие 50 работ. Среди них есть 10 полнометражных игровых, 12 полнометражных документальных, 14 короткометражных, 4 анимационных фильма и 10 сериалов.

Голосование за номинантов будет продолжаться до 6 мая.

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Полный список фильмов-претендентов кинопремии "Золотая Дзиґа"

Игровой полнометражный фильм:

  • "Батько", прод. та реж. Александр Кобзарь
  • "Довбуш", прод. Максим Асадчий, Данил Билак, реж. Олесь Санин
  • "Королі репу", прод. Дмитрий Минзянов, реж. Мирослав Латик
  • "Ля Палісіада", прод. Валерия Сочивец, Саша Чубко, Галина Криворчук, реж Филипп Сотниченко
  • "Мій карпатський дідусь", прод. Владимир Филиппов, Андрей Суярко, Алла Овсянникова, Александр Коваленко, реж Заза Буадзе
  • "Уроки толерантності", прод. Сергей Лавренюк, реж. Аркадий Непиталюк
  • "Шлях поколінь", прод. Михаил Ухман, реж. Владимир Сидько
  • "ШТТЛ", прод. Маргарита Гребеникова, Юрий Артеменко, Жан-Шарль Леви (не номинируется), Олиас Барко (не номинируется), реж. Ади Волтер (не номинируется)
  • "Я, Ніна", прод. Янина Соколова, Юлия Синькевич, Алексей Москаленко, Александра Ивченко, Олеся Корженевская, Светлана Яцинич, реж. Марися Никитюк
  • "Як там Катя?", прод. Ольга Матат, Влад Дудко, Сергей Коннов, реж. Кристина Тинькевич.

Документальный полнометражний фильм:

  • "20 днів у Маріуполі", реж. Мстислав Чернов
  • "Бартка", прод. Артем Голубев, реж Владимир Бакум
  • "Євродонбас", прод Анна Паленчук, реж. Корней Грицюк
  • "Життя на межі", прод. Павел Пелешок, Юрий Иванишин, реж. Павел Пелешок
  • "Залізні метелики", прод. Андрей Котляр, реж. Роман Любий
  • "Звідки куди", прод. Анна Паленчук, реж. Мачек Хамела (не номинируется)
  • "Зірка. Дума про право", прод. та реж. Вячеслав Бигун
  • "Іван і Марта", прод. Оксана Иванюк, реж. Сергей Буковский
  • "Король Лір: як ми шукали любов під час війни", прод. Полина Герман, реж. Дмитрий Грешко
  • "Нескінченність за Флоріаном", прод. Люба Кнорозок, реж. Алексей Радинский
  • "Правило 2 стін", прод. Ольга Бесхмельницина, реж. Девид Гутник (не номинируется) 
  • "СвітлоТіні Івана Чендея", прод. та реж. Вячеслав Бигун.

Короткометражный игровой:

  • "70 000 років тому", реж. та прод. Эдуард Нечмоглод
  • "В Парижі ніхто не думає про завтра", реж. Андрей Кокура, прод. Андрей Кокура, Максим Даниелу (не номинируется), Джуль Шарпантье (не номинируется)
  • "Велика маленька війна", реж. Мирослав Латик, прод. Оксана Иванюк, Мирослав Латик
  • "Жива", реж. Владлен Одуденко, прод. Владимир Яценко, Валентин Васянович, Анна Яценко
  • "Кінець історії", реж. та прод. Станислав Битюцкий
  • "Колискова для кота", реж. та прод. Андрей Гиль
  • "Шампур", реж. та прод. Алексей Боряк
  • "Як це було", реж. Анастасия Солоневич, Дамьян Коцур (не номинируется), прод. Пиотр Стечек (не номинируется).

Документальный короткометражный фильм:

  • "Войси з Бахмута", реж. та прод. Игорь Бабаев
  • "Гості з Харкова", реж. Галина Лавринец, прод. Александра Братищенко
  • "Лелеки завжди повертаються додому", реж. Гала Козютинская, прод. Игорь Бабаев
  • "Ми повернемо довіру харківʼян та будемо якісно обслуговувати житлові будівлі", реж. та прод. Максим Ходак
  • "Під крилом ночі", реж. Леся Дяк, прод. Наталья Либет
  • "Чорнобиль 22", реж. Алексей Радинский, прод. Люба Кнорозок.

Анимационный фильм:

  • "Зупинка", прод. Елена Касавина, реж. Екатерина Омельяненко

  • "Маріуполь. Сто ночей", прод. Андрей Палатний, реж. София Мельник

  • "Мокош", прод. Анна Дудко, Александр Шаткивский, реж. Анна Дудко

  • "Орка", прод. Дмитрий Белинский, реж. Никита Ратников.

Сериал:

  • "Волонтери", прод. Наум Баруля, реж Андрей Бурлака

  • "Гарячий", прод. Ирина Храновская, реж. Олег Туранский

  • "Друзі", прод. Аким Галимов, Владимир Москалец, Илона Гребенюк, реж. Павел Тупик

  • "Моє кіно", прод. Кирилл Бин, реж. Сергей Сторожев

  • "Новорічна шкереберть", прод. Оксана Иванюк, Мирон Латик, реж. Мирон Латик

  • "Перевізниця", прод. Евгений Туник, Анастасия Батаева-Докаленко, Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, реж. Евгений Туник

  • "Сховища. Вісім історій", прод. Виталий Е, реж. Кирилл Бин

  • "Табун", прод. Ирина Храновская, реж. Дмитрий Андриянов

  • "Українські палаци. Золота доба-2", прод. Аким Галимов, Руслан Шарипов, Станислав Зурахов, реж-пост. Дарья Саричева

  • "Штурм", прод. Ирина Храновская, реж. Заза Буадзе.

Напомним, ранее были объявлены все победители кинопремии "Оскар-2024".

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