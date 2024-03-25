Всего представлено 50 киноработ.

Национальная VIIІ Кинопремия "Золота Дзиґа" состоится в июне 2024 года. Однако уже сегодня, 25 марта, был объявлен на официальном сайте полный перечень претендентов на получение награды.

К слову, в премии принимают участие 50 работ. Среди них есть 10 полнометражных игровых, 12 полнометражных документальных, 14 короткометражных, 4 анимационных фильма и 10 сериалов.

Голосование за номинантов будет продолжаться до 6 мая.

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Полный список фильмов-претендентов кинопремии "Золотая Дзиґа"

Игровой полнометражный фильм:

"Батько", прод. та реж. Александр Кобзарь

"Довбуш", прод. Максим Асадчий, Данил Билак, реж. Олесь Санин

"Королі репу", прод. Дмитрий Минзянов, реж. Мирослав Латик

"Ля Палісіада", прод. Валерия Сочивец, Саша Чубко, Галина Криворчук, реж Филипп Сотниченко

"Мій карпатський дідусь", прод. Владимир Филиппов, Андрей Суярко, Алла Овсянникова, Александр Коваленко, реж Заза Буадзе

"Уроки толерантності", прод. Сергей Лавренюк, реж. Аркадий Непиталюк

"Шлях поколінь", прод. Михаил Ухман, реж. Владимир Сидько

"ШТТЛ", прод. Маргарита Гребеникова, Юрий Артеменко, Жан-Шарль Леви (не номинируется), Олиас Барко (не номинируется), реж. Ади Волтер (не номинируется)

"Я, Ніна", прод. Янина Соколова, Юлия Синькевич, Алексей Москаленко, Александра Ивченко, Олеся Корженевская, Светлана Яцинич, реж. Марися Никитюк

"Як там Катя?", прод. Ольга Матат, Влад Дудко, Сергей Коннов, реж. Кристина Тинькевич.

Документальный полнометражний фильм:

"20 днів у Маріуполі", реж. Мстислав Чернов

"Бартка", прод. Артем Голубев, реж Владимир Бакум

"Євродонбас", прод Анна Паленчук, реж. Корней Грицюк

"Життя на межі", прод. Павел Пелешок, Юрий Иванишин, реж. Павел Пелешок

"Залізні метелики", прод. Андрей Котляр, реж. Роман Любий

"Звідки куди", прод. Анна Паленчук, реж. Мачек Хамела (не номинируется)

"Зірка. Дума про право", прод. та реж. Вячеслав Бигун

"Іван і Марта", прод. Оксана Иванюк, реж. Сергей Буковский

"Король Лір: як ми шукали любов під час війни", прод. Полина Герман, реж. Дмитрий Грешко

"Нескінченність за Флоріаном", прод. Люба Кнорозок, реж. Алексей Радинский

"Правило 2 стін", прод. Ольга Бесхмельницина, реж. Девид Гутник (не номинируется)

"СвітлоТіні Івана Чендея", прод. та реж. Вячеслав Бигун.

Короткометражный игровой:

"70 000 років тому", реж. та прод. Эдуард Нечмоглод

"В Парижі ніхто не думає про завтра", реж. Андрей Кокура, прод. Андрей Кокура, Максим Даниелу (не номинируется), Джуль Шарпантье (не номинируется)

"Велика маленька війна", реж. Мирослав Латик, прод. Оксана Иванюк, Мирослав Латик

"Жива", реж. Владлен Одуденко, прод. Владимир Яценко, Валентин Васянович, Анна Яценко

"Кінець історії", реж. та прод. Станислав Битюцкий

"Колискова для кота", реж. та прод. Андрей Гиль

"Шампур", реж. та прод. Алексей Боряк

"Як це було", реж. Анастасия Солоневич, Дамьян Коцур (не номинируется), прод. Пиотр Стечек (не номинируется).

Документальный короткометражный фильм:

"Войси з Бахмута", реж. та прод. Игорь Бабаев

"Гості з Харкова", реж. Галина Лавринец, прод. Александра Братищенко

"Лелеки завжди повертаються додому", реж. Гала Козютинская, прод. Игорь Бабаев

"Ми повернемо довіру харківʼян та будемо якісно обслуговувати житлові будівлі", реж. та прод. Максим Ходак

"Під крилом ночі", реж. Леся Дяк, прод. Наталья Либет

"Чорнобиль 22", реж. Алексей Радинский, прод. Люба Кнорозок.

Анимационный фильм:

"Зупинка", прод. Елена Касавина, реж. Екатерина Омельяненко

"Маріуполь. Сто ночей", прод. Андрей Палатний, реж. София Мельник

"Мокош", прод. Анна Дудко, Александр Шаткивский, реж. Анна Дудко

"Орка", прод. Дмитрий Белинский, реж. Никита Ратников.

Сериал:

"Волонтери", прод. Наум Баруля, реж Андрей Бурлака

"Гарячий", прод. Ирина Храновская, реж. Олег Туранский

"Друзі", прод. Аким Галимов, Владимир Москалец, Илона Гребенюк, реж. Павел Тупик

"Моє кіно", прод. Кирилл Бин, реж. Сергей Сторожев

"Новорічна шкереберть", прод. Оксана Иванюк, Мирон Латик, реж. Мирон Латик

"Перевізниця", прод. Евгений Туник, Анастасия Батаева-Докаленко, Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, реж. Евгений Туник

"Сховища. Вісім історій", прод. Виталий Е, реж. Кирилл Бин

"Табун", прод. Ирина Храновская, реж. Дмитрий Андриянов

"Українські палаци. Золота доба-2", прод. Аким Галимов, Руслан Шарипов, Станислав Зурахов, реж-пост. Дарья Саричева

"Штурм", прод. Ирина Храновская, реж. Заза Буадзе.

Напомним, ранее были объявлены все победители кинопремии "Оскар-2024".

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