Премьера нового сезона сериала состоится 1 марта 2023 года.

Disney+ выпустил новый трейлер третьего сезона космического вестерна "Мандалорец" (The Mandalorian) из франшизы "Звездные войны".

Судя по новому трейлеру, в третьем сезоне охотник за головами Дин Джарин (Педро Паскаль) и его подопечный, подающий надежды воин-джедай Грогу, также известный как Бэби Йода, столкнутся с угрозами со стороны родной планеты героя – Мандалора, а также посетят оживленную планету Корусант.

Действие третьего сезона будет происходить после событий "Книги Бобы Фетта", когда Дин Джарин воссоединиля с Грогу, после чего оба направились на планету Мандалор, чтобы восстановить честь Дина Джарина.

Помимо Педро Паскаля к своим ролям в новом сезоне вернутся Карл Уэзерс (лидер Гильдии охотников за головами Гриф Карга), Джанкарло Эспозито (мофф Гидеон) и Кэти Сакхофф (бывшая правительница Мандалора Бо-Катан Крайз). Также подтверждено, что эпизодическую роль в этом сезоне сыграет легендарный Кристофер Ллойд, известный по роли доктора Эмметта Брауна в трилогии "Назад в будущее".

Премьера нового сезона сериала состоится 1 марта 2023 года.

Сериалы франшизы "Звездные войны"

В ноябре 2019 года стриминговый сервис Disney+ выпустил первый сезон сериала в жанре космический вестерн "Мандалорец". Это положило начало целой череде сериалов в рамках франшизы "Звездные войны".

Так, в октябре 2020 года вышел второй сезон "Мандалорца", а в декабре 2021 года вышел его спин-офф "Книга Бобы Фетта". В 2022 году вышли сериалы "Оби-Ван Кеноби" и "Андор".

На 2023 год у Disney+ запланировано сразу несколько сериалов по "Звездным войнам": третий сезон "Мандалорца" в марте, после чего будет выпущен еще один спин-офф сериала "Асока". Также ближе к концу года ожидается выход сериала "Звездные войны: Минимальный экипаж" с Джудлом Лоу в главной роли.

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