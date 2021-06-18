Создатели "Порохового коктейля" обещают не просто веселую перестрелку профессиональных киллеров, но и новую криминальную вселенную со своими правилами и распорядком.

С 15 июля 2021 года в украинских кинотеатрах стартует новая экшн-комедия "Пороховой коктейль" (Gunpowder Milkshake) с ярким актерским составом и прицелом на новую остроумную криминальную франшизу.

Вместе с "Вольга Украина" разбираемся, что нам ждать от предстоящего релиза и рассказываем все подробности о будущей киноновинке.

О чем фильм

Создатели "Порохового коктейля" обещают не просто веселую перестрелку профессиональных киллеров, но и новую криминальную вселенную со своими правилами и распорядком. Главная героиня - Сэм, вот уже 15 лет не видела свою маму Скарлетт - элитного киллера, которая работала на загадочную Фирму, которая контролирует местный весьма нелегальный бизнес. Скарлетт, которая стала после самовольной миссии настоящей целью для конкурентов и собственной конторы, оставляет дочь на попечении своего связного Нейтана и пропадает.

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Сэм идет по стопам своей матери и становится элитной убийцей на службе у Фирмы, но после того, как дважды меняет первоначальный план своего работодателя - остается без их защиты, и теперь вынуждена спасать себя и юную девочку Эмили, которая случайно осталась под ее опекой. Но Скарлетт никогда не выпускала свою дочь из поля зрения и готова прийти ей на помощь, как и давние напарницы - таинственные Библиотекари в чьих запасах можно найти не только первые издания знаменитых книг, но и оружие со слитками золота.

В мифологии "Порохового коктейля" конечно же, как говорится, по завещанию "Джона Вика" все свое: питание, здравоохранение, система оповещения. Вот только атмосфера совсем другая, воспетая классическим американским придорожными кафе 50-х и их коктейлями с цветной трубочкой. Так, в одном таком специальном кафе, доброжелательная официантка по всем канонам жанра предложит героям сдать оружие на входе.

Кто в главных ролях

Главная роль Сэм - смертоносного киллера, которого тренировали с юности, - досталась шотландской актрисе Карен Гиллан, которая известна в первую очередь по франшизам "Мстители" и "Джуманджи". Актриса и бывшая модель получила первую известность благодаря роли спутницы Одиннадцатого Доктора Эми Понд в "Докторе Кто", которая привела ее к роли смертоносной Небулы, приемной дочери безумного Таноса в "Стражах Галактики". По словам актрисы, ей довольно легко далось решение согласиться на роль Сэм в "Пороховом коктейле": "Сценарий был одним из лучших, что я читала за долгое время. В будущем фильме чувствовался характер, стиль и невероятное остроумие. Сэм - очень крутая, но вообще здесь крутые все - девушки, парни, общая стилистика".

На роль Скарлетт, горе-матери главной героини, авторы пригласили звезду "Игры престолов" Лину Хиди, которая в своих социальных сетях не скрывает своей любви к новому проекту и кастингу фильма: "Я влюбилась в команду "Порохового коктейля", во всех наших актеров, съемочную группу. Это был потрясающий опыт!".

Нейтана, связного Сэм и Скарлетт с Фирмой, сыграл номинант на премию "Оскар" Пол Джаматти, которого также привлекла атмосфера будущего фильма: "Я думал, что здешний мир очень специфичен и привлекателен. Это вроде как наша реальность, но не совсем. Мне понравилось, что аудитория просто попадает внутрь этой Вселенной и познает ее в процессе. И это просто очень веселое кино ".

Таинственных Библиотекарей, которые в ключевой момент помогут Сэм и Скарлетт, сыграли три голливудские звезды: номинантка на премию "Оскар" Анджела Бассетт ("Черная пантера", "Миссия невыполнима: Фоллаут"), Мишель Ео ( "Безумно богатые азиаты", "Крадущийся тигр, затаившийся дракон") и Карла Гуджино ("Хранители"," Призрак дома на холме"). Юной Эмили, которая становится случайной попутчицей Сэм, стала Хлои Коулман из шоу HBO "Большая маленькая ложь" и прошлогодней комедии "Мой шпион". Тогда ее спасал Дэйв Батиста, теперь - Карен Гиллан. "Стражи Галактики" и в перерыве от Marvel становятся случайными героями.

Об авторе фильма и дате премьеры

Несмотря на свой жанр “экшен-комедии”, "Пороховой коктейль" - авторское высказывание. Фильм станет англоязычным дебютом израильского автора Навуфея Папушадо, чей криминальный комедийный триллер "Очень плохие парни" в 2013 году привлек внимание одного из главных специалистов в жанре - великого и ужасного Квентина Тарантино. Знаменитый сценарист и режиссер ежегодно составляет список своих любимых фильмов, которые ждут киноманы по всему миру. И в 2013 "Очень плохие парни" возглавили этот символический перечень личных вкусов автора "Криминального чтива" и "Убить Билла".

Несмотря на то, что основное действие фильма - это адское противостояние между киллерами и наемниками двух гендеров, мужского и женского, сам Папушадо не делал этот факт ключевым: "Все дело в противостоянии двух кланов хитроумных убийц - у одних просто корпоративный подход, а у других - семейный".

Какой же вышла "семейная" криминальная экшн-комедия "Пороховой коктейль", станет известно совсем скоро - премьера фильма с Карен Гиллан в главной роли запланирована только в кинотеатрах с 15 июля.

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Автор: Марина Григоренко