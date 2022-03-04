Американский режиссер Роберт Уайд, который стал широко известен благодаря мему "Directed by Robert B. Weide", вновь поддержал Украину, которая вынуждена противостоять российским оккупантам.
"Я мечтаю, чтобы эти слова появились в небе над Украиной, пока армия Путина отступает в унижении", - написал Уайд в своем Twitter.
Интересно, что свой твит режиссер написал на украинском языке, сопроводив его знаменитым мемом "Directed by Robert B. Weide".
Отметим, мэм с титрами "Directed by Robert B. Weide" обычно вставляют в видео, которые заканчиваются неожиданным и комичным образом. Мем представляет собой ролик, в котором на черном фоне идут титры с перечислением создателей американского сериала Curb your enthusiasm ("Умерь свой энтузиазм"), режиссером которого был Robert B. Weide и который обычно заканчивался комическими неожиданными ситуациями. Первой идет надпись: "Directed by Robert B. Weide". Также важной в этом отрывке является музыка, которая характерна для старых комедий. Мелодию написал композитор Лучиано Микелини, она называется "Живость" (Frolic).
Напомним, Роберт Вайд активно поддерживает Украину с самого начала российского военного вторжения на ее территорию. Впервые слова поддержки нашей стране он опубликовал еще 22 февраля и поделился несколькими фото, которые он сделал во время посещения Украины в прошлом.
Кто такой Роберт Уайд
Робер Уайд - американский сценарист, продюсер и режиссер. Стал популярным после работы над многими документальными фильмами и сериалом "Умерь свой пыл".
Также он получил прайм-тайм премии "Эмми" и был награжден премией Гильдии режиссеров Америки.