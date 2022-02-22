Роберт Вайд также показал фото, которое ранее сделал в Украине.

Известный американский продюсер, сценарист и режиссер Роберт Вайд решил поддержать Украину в такое нелегкое время и опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию, которую ранее сделал возле Андреевской церкви в Киеве.

"Я думал, что пойду туда, где происходит действие, но там необычно тихо. Где все?", - выразил обеспокоенность украинцами Вайд.

Кроме того, он показал и другие снимки из Киева, сделанные девять лет назад. Таким постом он поддержал украинский народ, а также назвал президента Российской Федерации Владимира Путина - вирусом.

Кто такой Роберт Вайд

Робер Вайд - американский сценарист, продюсер и режиссер. Стал популярным после работы над многими документальными фильмами и сериалом "Уйми свой задор".

Также он получил прайм-тайм премии "Эмми" и был награжден премией Гильдии режиссеров Америки.

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