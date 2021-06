Создатели спин-оффа "Американской истории ужасов" показали тизер за месяц до премьеры.

Ролик длится всего 15 секунд, но за это время можно успеть пережить настоящий ужас. В кадре публике показали некое мифическое существо, очень похожее на чёрта, которое без страха входит в огромный столб огня. После этого фон становится кроваво-красным.

Премьера сериала запланирована на 15 июля. В этом сезоне будет всего семь серий, но сразу после них выйдет следующая часть.

More horror than you can handle. American Horror Stories premieres July 15 exclusively on #FXonHulu. pic.twitter.com/Z07E61s0WR