Создатели сериала показали жуткий тизер.

Создатели спин-оффа "Американской истории ужасов" показали тизер за месяц до премьеры.

Ролик длится всего 15 секунд, но за это время можно успеть пережить настоящий ужас. В кадре публике показали некое мифическое существо, очень похожее на чёрта, которое без страха входит в огромный столб огня. После этого фон становится кроваво-красным.

Премьера сериала запланирована на 15 июля. В этом сезоне будет всего семь серий, но сразу после них выйдет следующая часть.

More horror than you can handle. American Horror Stories premieres July 15 exclusively on #FXonHulu. pic.twitter.com/Z07E61s0WR — AmericanHorrorStory (@AHSFX) June 15, 2021

Напомним, десятый сезон сериала "Американская история ужасов" получил название Двойной сеанс, поскольку в нем будет рассказано сразу две истории. Одна из них будет разворачиваться возле моря, а вторая – возле песков. В сюжете будут участвовать существа, похожие на зомби или упырей.

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Автор: Диана Могилевич