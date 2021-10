В список по версии BBC вошли самые топовые работы. На первом месте оказался сериал "Прослушка", который был показан почти 20 лет назад (2002 год).

На сайте BBC Culture представили топ-100 величайших сериалов XXI века. В этом рейтинге мы можем увидеть такие популярные сериалы, как: "Игра престолов", "Шерлок, Чернобыль", "Корона", "Девочки Гилмор" и другие.

Для составления этого списка были приглашены критики и журналисты, которые приехали из 43 стран, от Албании до Уругвая. Из этих избирателей 100 были женщинами и 104 мужчинами. Каждый избиратель перечислил свои 10 любимых сериалов.

1."Прослушка" (The Wire), 2002–2008

2."Безумцы" (Mad Men), 2007–2015

3."Во все тяжкие" (Breaking Bad), 2008–2013

4."Дрянь" (Fleabag), 2016–2019

5."Игра престолов" (Game of Thrones), 2011–2019

6."Я могу уничтожить тебя" (I May Destroy You), 2020

7."Оставленные" (The Leftovers), 2014–2017

8."Американцы" (The Americans), 2013–2018

9."Офис" (The Office) (Великобритания), 2001–2003

10."Наследники" (Succession), (2018-...)

11."Конь БоДжек" (BoJack Horseman), (2014–2020)

12."Клиент всегда мертв" (Six Feet Under), (2001–2005)

13."Твин Пикс" (Twin Peaks: The Return), (2017)

14."Атланта" (Atlanta), (2016-...)

15."Чернобыль" (Chernobyl), (2019)

16."Корона" (The Crown), (2016-…)

17."Студия 30" (30 Rock), (2006–2013)

18."Дэдвуд" (Deadwood), (2004–2006)

19."Остаться в живых" (Lost), (2004–2010)

20."Гуща событий" (The Thick of It), 2005–2012

21."Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm) (2000-)

22. "Черное зеркало" (Black Mirror) (2011-)

23. "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul) (2015-2022)

24. "Вице-президент (Veep) (2012-2019)

25. "Шерлок" (Sherlock) (2010-2017)

26. "Хранители" (Watchmen) (2019)

27. "Линия дежурства" (Line of Duty) (2012-2021)

28. "Огни ночной пятницы" (Friday Night Lights) (2006-2011)

29. "Перки и места отдыха" (Parks and Recreation) (2009-2015)

30. "Девушки" (Girls) (2012-2017)

Автор: Каролина Гайдук