На днях состоялась премьера третьего сезона сериала "Ты".

Новый сезон сериала "Ты" стримингового сервиса Netflix сместил шоу "Игра в кальмара" с первого места рейтинга по просмотрам в США.

Как пишет американское издание Forbes, южнокорейский сериал "Игра в кальмара" уступил свою позицию спустя 24 дня пребывания в статусе лидера просмотров в Штатах.

Сериал "Ты" занял первое место в списке просмотров сервиса в США практически сразу после премьеры. Вместе с тем шоу не сможет попасть в рейтинг самых популярных проектов Netflix, как это сделала "Игра в кальмара".

Сериал "Ты": третий сезон

Сериал "Ты" – американский драматический сериал с элементами триллера. Премьера третьей части шоу "Ты" состоялась 15 октября. Вышли сразу все десять эпизодов.

Сюжет. Сериал рассказывает о сталкере-психопате Джо (Пенн Бэджли), который охотится на девушек.

В новом сезоне главный герой заводит семью и принимает решение начать новую жизнь.

Премьера первого сезона состоялась на канале Lifetime 9 сентября 2018 года. 13 октября 2021-го года сериал официально продлили на четвертый сезон. Премьера состоится в 2022 году.

Сериал "Игра в кальмара": что известно

Читайте также"Игра в кальмара" принесла Netflix почти $900 миллионов за месяц - BloombergРежиссером шоу выступил Хван Дон-хека. В первом сезоне 9 серий.

Сюжет. Персонажи сериала, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в жестоких детских играх. Чтобы выиграть приз в 45 миллионов долларов, они должны пройти шесть раундов. Все проигравшие погибают.

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Автор: Катерина Шварц