Заявлены номинанты в 23-х категориях.

Главная 96-я кинопремия "Оскар" состоится в ночь на 11 марта. Уже совсем скоро станут известны имена победителей самой престижной награды в области кино.

Известно, что мероприятие пройдет в театре Долби, куда приедет немало знаменитостей. Ведущим будет в очередной раз американский комик Джимми Киммел. Также следует ожидать выступление певицы Билли Айлиш с песней "What Was I Made For?", а еще анонсирован номер актера Райана Гослинга, который исполнит композицию "I'm Just Ken" из фильма "Барби".

Но главной интригой для украинцев остается то, получит ли "Оскар" фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

Пока эта информация неизвестна, предлагаем узнать некоторые подробности, которые стоит помнить о нынешней кинопремии "Оскар".

Где будет транслироваться "Оскар"

Церемонию вручения престижной кинопремии можно будет увидеть 11 марта в 20:00 по американскому времени, а для Украины это будет 03:00 часа ночи. Трансляция "Оскара" состоится на американском телеканале ABC. Ранее украинцы могли просматривать мероприятие на телеканале "Суспільне Культура", однако пока неизвестно, будет ли это также в 2024 году. Канал официально еще не подтвердил эту информацию.

Прогнозы букмекеров

Всего заявлено номинантов в 23-х категориях. Рекордсменом среди номинаций является фильм "Оппенгеймер", который представлен в 13 категориях. Второе место по количеству номинаций у киноленты "Бедные создания".

По мнению букмекеров, Эмма Стоун или Лили Гладстовн получит победу в категории "Лучшая актриса", а вот стаутетку "Лучшего актера" предусматривают Киллиану Мерфи. Победу же в категории "Лучший фильм" может получить "Оппенгеймер" режиссера Кирстофера Нолана.

Кстати, украинская лента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" попала в список номинантов на "Оскар". Она будет бороться за лидерство в категории "Лучший документальный полнометражный фильм". К слову, этот фильм уже успел получить престижную премию BAFTA.

В фильме показывается 20 дней, которые режиссер провел со своими коллегами в Мариуполе после начала войны России против Украины. На 21 день войны журналисты выехали из Мариуполя по гуманитарному коридору, рассказывая о трагических событиях в городе и фиксировали преступления оккупантов.

Скандал на нынешнем "Оскаре"

После объявления полного перечня номинантов на "Оскар" оранизаторов раскритиковали, что фильм "Барби" не получил достаточное количество номинаций. В частности, наибольшую волну возмущения вызвал тот факт, что Марго Робби и режиссер Грета Гервиг не получили ни одной номинации. Однако Райан Гослинг, сыгравший Кена, есть среди номинантов.

Напомним, ранее был объявлен полный перечень номинантов на "Оскар".

