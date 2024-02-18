Вскоре этот фильм может получить "Оскар".

В воскресенье, 18 февраля, состоялась церемония вручения кинопремии Британской академии киноискусств. Событие прошло в Королевском фестивальном зале.

На премию BAFTA в категории "Лучший документальный фильм" была выдвинула лента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе". В итоге украинский фильм одержал победу.

Также эта лента боролась за награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке", однако в даном случае победу одержал другой фильм.

Фильм "20 дней в Мариуполе" - что известно

Фильм повествует о 20 днях, которые режисер Мстислав Чернов провёл со своими коллегами в осаждённом Мариуполе после начала вторжения России в Украину. На 21 день войны журналисты выехали из Мариуполя по гуманитарному коридору. В конце фильма появляется текст, на котором написано, что город был полностью оккупирован Россией через 86 дней.

27 января 2023 года фильм получил приз зрительских симпатий за лучший иностранный документальный фильм на кинофестивале "Сандэнс". Также лента является номинантом на "Оскар".

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