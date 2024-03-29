Величайшая битва Титанов: обзор фильма "Годзилла и Конг: Новая империя"

УНИАН делится впечатлениями о новом фильме из вселенной MonsterVerse "Годзилла и Конг: Новая империя", который уже можно посмотреть в кинотеатрах Украины.

28 марта 2024 года в украинский прокат вышел научно-фантастический экнш "Годзилла и Конг: Новая империя" (Godzilla x Kong: The New Empire), в котором двум гигантским монстрам пришлось объединиться, чтобы остановить масштабную катастрофу. Какой получилась пятая часть медиафраншизы MonsterVerse от Legendary Pictures, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Гигантская обезьяна Кинг Конг и не меньшая по размерам рептилия Годзилла пугают (и развлекают) кинозрителей уже почти столетие, давно уже получив статус культовых монстров.

Так, Конг, который с момента своего создания получил статус Короля зверей, впервые появился на больших экранах еще в 1933 году в приключенческом фильме ужасов "Кинг Конг" от американских режиссеров Мэриана Купера и Эрнеста Шодсака. Он сразу же заслужил восторженные отзывы, а позже получил статус лучшего фильма ужасов всех времен по версии Rotten Tomatoes. В дальнейшем к образу гигантского примата на больших и малых экранах, как в игровом, так и анимационном форматах, возвращались около 20 раз.

Вызов Конгу только через 20 лет решились бросить японцы, выпустив в 1954 году научно-фантастический кайдзю-фильм "Годзилла" от режиссера Исиро Хонды. Собственно, именно после него начал приобретать популярность киножанр "токусацу", который впоследствии пополнился новыми гигантскими монстрами "кайдзю" – Мотрой, Гидорой, Зеро и другими.

Причем фильмов о Годзилле гораздо больше, чем о Конге – в Японии их снимают пачками вплоть до сегодняшнего дня, независимо от нынешней американской франшизы от Legendary Pictures (причем весьма успешно). Например, последний японский фильм "Годзилла минус один" от режиссера Такаши Ямазаки получил восторженные отзывы и целую кучу престижных наград и номинаций. В том числе номинацию за лучшие визуальные эффекты на 96-й церемонии вручения наград премии "Оскар", став первым фильмом о Годзилле, получившим номинацию на самую престижную в мире кинопремию, и первым японским фильмом, номинированным в этой категории.

Впервые же Кинг Конга и Годзиллу свели на больших экранах в 1962 году в фильме совместного производства Японии и США авторства уже упомянутого выше Исиры Хонды. Этот фильм пользовался бешеной популярностью и остается по сей день наиболее финансово успешной лентой о Годзилле.

Но вернемся к франшизе от Legendary Pictures. В 2009 году начали ходить слухи, что эта американская киностудия ведет переговоры с японской Toho, чтобы получить права на съемку фильмов о Годзилле. И уже через два года стало известно, что новый фильм об этом гигантском монстре снимет британский художник визуальных эффектов и режиссер Гарет Эдвардс, на счету которого на тот момент был независимый фильм "Монстры" 2010 года, одобрительно воспринятый как критиками, так и зрителями. На экраны фильм "Годзилла", события которого были перенесены в современные времена, вышел в 2014 году, получив положительные отзывы и немалые кассовые сборы.

Через три года на экраны вышел фильм "Конг: Остров Черепа", который с "Годзиллой" связывала тайная организация "Монарх", занимающаяся изучением этих больших монстров. В 2019 году вышел фильм "Годзилла II: Король монстров", который был прямым продолжением фильма 2014 года, а еще через два года зрители увидели первое обновленное противостояние двух монстров в фильме "Годзилла против Конга", который одновременно стал продолжением фильмов 2017 и 2019 годов.

Кстати, также в 2023 году вышел первый сериал из вселенной MonsterVerse – "Монарх: Наследие монстров", рассказывающий о происхождении компании "Монарх".

О чем новый фильм

События пятого фильма серии под названием "Годзилла и Конг: Новая империя" происходят через несколько лет после фильма 2021 года. После того, как враждующие между собой монстры объединились ради того, чтобы дать бой искусственно созданному монстру Мегагодзилле, ученые из "Монарха" делали все возможное, чтобы эти двое не пересеклись снова, ведь новая встреча этих альфа-самцов может стать роковой не только для них, но и для людей и городов, которые попадутся им на пути.

Так, Кинг Конг постепенно обживается в открытой в предыдущей части Пустотелой Земле, откуда, собственно, и происходят кайдзю. Конгу там явно грустно, ведь он все никак не может отыскать себе подобных, да и здоровье уже подводит. Однажды он натыкается на группу других обезьян, возглавляемых сумасшедшим диктатором Скаром – и их планы отнюдь не мирные.

Между тем, на поверхности Земли Годзилла, который облюбовал себе как место для сна римский Колизей, начинает странно вести себя, будто готовясь к новой битве. Когда ученые понимают, что Конгу самому не справиться, они решают рискнуть и позвать ему на помощь Годзиллу. Но смогут ли двое доминантных хищников побороть инстинкты ради спасения человечества?

Кстати, в отличие от предыдущих фильмов франшизы, в конце этого нет никаких сцен после титров. Впрочем, режиссер Адам Вингард, который также снял предыдущий фильм франшизы (а еще хорроры "Азбука смерти", "Ведьма из Блэр: Новая глава" и "Тетрадь смерти"), уже намекнул, что он не против снять и третью часть франшизы о Кинг Конге и Годзилле.

Актеры и персонажи

В новой части франшизы произошло частичное обновление актерского состава. Так, из предыдущих частей на экраны вернулись лишь Ребекка Холл ("Железный человек 3", "Вики Кристина Барселона") и Брайан Тайри Генри ("Вечные", "Скоростной поезд"), которые повторили роли ученой "Монарха" доктора Илен Эндрюс и ведущего разоблачительных подкастов Берни Хейса, зацикленного на огромных монстрах.

Также свою роль из фильма 2021 года повторила юная актриса Кейли Хаттл, воплотив образ приемной дочери доктора Эндрюс и одновременно последней представительницы племени иви с Острова Черепа на Земле – Джии. Собственно, именно она и стала центральным персонажем нынешнего фильма – ей предстоит всех спасти и выяснить тайну происхождения своего народа.

Среди новых персонажей – монстро-ветеринар Треппер в исполнении английского актера Дэна Стивенса (сериалы "Аббатство Даунтон", "Легион", фильмы "Красавица и Чудовище", "Неидеальный мужчина"). Этот персонаж оказался одним из самых харизматичных в новом фильме, одновременно комедийным и милым. Такой себе простой положительный герой из 80-х в гавайке, которых сейчас не так часто показывают на экранах.

Стоит отметить, что в этом фильме создатели минимизировали количество главных персонажей, что пошло ему на пользу. Например, фильм 2021 года наоборот был перегружен героями, и, честно говоря, далеко не все они там были прямо так уж необходимы.

С другой стороны, зрителям вообще не рассказали, куда делись некоторые центральные персонажи из фильма 2021 года, появление которых в новой части было бы вполне логичным. Но, скорее всего, по каким-то причинам Александр Скашгорд, игравший главную роль геолога Натана Линда в фильме 2021 года, и Милли Бобби Браун, имевшая важную роль Мэдисон Рассел в фильмах 2019 и 2021 годов, не смогли или не захотели появляться в новой части. Так что их просто тихонько полностью вычеркнули из сюжета.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась 25 марта 2024 года в Лос-Анджелесе, а через два дня его начали показывать по всему миру. Первые отзывы о новом фильме MonsterVerse смешанные – критики оценили фильм средне, упрекая его за формат видеоигры "без души". Также они отмечали, что фильм фактически не несет ничего нового по теме. Впрочем, похоже, широкой аудитории такой формат наоборот понравился.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 56% одобрения от критиков и аж 93% от зрителей. В то же время, на Metacritic фильм получил от киноэкспертов 48 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а от широкой аудитории – 9,1 из 10 баллов ("всеобщее признание").

Наш вердикт

Как и в случае с большинством "попкорн-фильмов", ваша реакция на фильм будет зависеть от ожиданий, которые на него возлагаются. Если вы ищете легкое зрелище на вечер, где гигантские монстры вовсю мутузят друг друга, совершенно не смотря на сопутствующие разрушения и жертвы, с харизматичными персонажами, глуповатым юмором и парой-тройкой трогательных моментов, фильм вероятно вам зайдет. Если же вы фанат классических японских сюжетов, ждете от фильма чего-то революционного и в целом очень серьезно к нему относитесь, фильм вряд ли вас чем-то впечатлит (впрочем, и разочарования не принесет).

Надо ли смотреть предыдущие части MonsterVerse перед походом в кинотеатр? Конечно, лишним не будет (или хотя бы почитать краткий пересказ на Википедии). Впрочем, если вдруг вам будет лень и этим заниматься, там и так все будет понятно, фильм вполне можно смотреть и как отдельную историю.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

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Марина Григоренко