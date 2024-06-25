Фильм является ремейком классического фильма ужасов Фридриха Вильгельма Мурнау, выпущенного в 1922 году.

Кинокомпания Focus Features показала первый трейлер жуткого фильма ужасов "Носферату" (Nosferatu) от режиссера Роберта Эггерса ("Ведьма", "Маяк", "Варяг").

Одновременно стало известно, что фильм выйдет на экраны в конце 2024 года – накануне Рождества.

Новый фильм Эггерса является ремейком классического немого фильма ужасов "Носферату. Симфония ужаса" немецкого режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау, который был выпущен в 1922 году. Оригинальный фильм был основан на сюжете романа Брэма Стокера "Дракула" (1897), однако имена персонажей и некоторые сюжетные повороты были изменены, поскольку семья писателя не дала согласие на экранизацию.

В новой экранизации роль графа Орлока досталась шведскому актеру Биллу Скарскаргарду ("Оно", "Дьявол всегда здесь", "Варвар", "Джон Уик 4"). Роль Томаса Хаттера исполнил Николас Холт ("Меню", "Люди Икс", "Безумный Макс"), а Эллен Хаттер сыграла Лили-Роуз Депп ("Король", "Поколение Вояджер", сериал "Идол").

Также в фильм Роберта Эггерса сыграли Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец", "Мстители: Эра Альтрона", "Скоростной поезд"), Эмма Коррин (сериал "Корона", фильм "Любовник леди Чаттерлей"), Уиллем Дефо ("Маяк", "Антихрист", "Человек-паук") и другие.

Самые известные фильмы Роберта Эггерса

На данный момент 40-летний американский режиссер Роберт Эггерс в основном работает в жанре хоррор, однако подает свои фильмы с очень оригинальным видением, чтовыделяет его среди всех других авторов, работающих с фильмами ужасов.

Начинал карьеру Эггерс в 2007 году с короткометражки "Гензель и Гретель", а до полнометражного дебюта он дорос в 2015 году, представив фолк-хоррор "Ведьма" с юной Аней-Тейлор Джой. Именно благодаря этому фильму как режиссер, так и актриса прославились и получили билет в большое кино.

Через четыре года режиссер выпустил свой второй фильм – камерный психологический фэнтези-хоррор "Маяк" с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном.

В 2022 году на экраны вышел третий фильм Эггерса – историческая драма с элементами фильма ужасов "Варяг", в котором сыграли Александр Скарскард, Аня Тейлор-Джой, Николь Кидман, Уиллем Дефо и Итан Хоук.

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