Ремейк классического фильма ужасов Фридриха Вильгельма Мурнау выйдет в прокат в 2024 году.

В Сети появился первый кадр к фильму ужасов "Носферату" (Nosferatu) от режиссера Роберта Эггерса, который до этого снял фильмы "Ведьма", "Маяк" и "Варяг".

Снимок в своем Instagram эксклюзивно опубликовало издание Empire Magazine.

На фотографии запечатлена напуганная до смерти актриса Лили-Роуз Депп, на лицо которой надвигается тень от руки Носферату.

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"Да, это страшный фильм. Это фильм ужасов. Это готический фильм ужасов", – рассказал в комментарии Empire режиссер Роберт Эггерс. – "И я действительно думаю, что давно не было готического фильма старой школы, который был бы действительно страшным. И я думаю, что большинство зрителей признают, что это так".

При этом он отметил, что на этот раз "Носферату" больше сосредоточится на персонаже Эллен Хаттер, которую, собственно, и играет Лили-Роуз Депп.

"Это даже больше история Эллен, чем предыдущие версии. А Лили-Роуз абсолютно феноменальна", – заявил режиссер.

Что известно о новом фильме "Носферату"

Новый фильм Роберта Эггерса является уже вторым ремейком классического немого фильма ужасов "Носферату. Симфония ужаса" немецкого режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау, выпущенного в 1922 году. В то же время фильм был основан на сюжете романа Брэма Стокера "Дракула" (1897), однако имена персонажей и некоторые сюжетные повороты были изменены, поскольку семья писателя не дала согласие на экранизацию.

Так, в "Носферату" Дракула стал графом Орлоком (его сыграл немецкий актер Макс Шрек), агент по недвижимости Джонатан Харкер был превращен в Томаса Хаттера, а его молодая жена Мина – в Эллен.

В 1979 году был выпущен первый ремейк фильма "Носферату – призрак ночи" режиссера немецкого Вернера Херцога с Клаусом Кински, Изабель Аджани и Бруно Ганцем в главных ролях.

В новой экранизации роль графа Орлока досталась шведскому актеру Биллу Скарсгарду ("Оно", "Дьявол всегда здесь", "Варвар", "Джон Уик 4"). Роль Томаса Хаттера исполнил Николас Холт ("Меню", "Люди Икс", "Безумный Макс"), а Эллен Гаттер сыграла Лили-Роуз Депп ("Король", "Поколение Вояджер", сериал "Идол").

Также в фильм Роберта Эггерса сыграли Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец", "Мстители: Эра Альтрона", "Скоростной поезд"), Эмма Коррин (сериал "Корона", фильм "Любовник леди Чаттерлей"), Виллем Дефо ("Маяк", "Антихрист", "Человек-паук") и другие.

Интересно, что Холт и Дефо уже сталкивались с вампирской тематикой в кино. В частности, Холт сыграл слугу графа Дракулы Ренфилда в недавнем одноименном фильме, в то время как Дефо сыграл первого исполнителя роли графа Орлока Макса Шрека в фильме 2000 года "Тень вампира".

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