Netflix готовит приквел популярного сериала "Ведьмак"

Мир сериала "Ведьмак" от Netflix может быть расширен с помощью еще одного проекта.

Как сообщает We Got This Covered, стриминговый гигант планирует запустить в производство сериал-приквел.

В нем будет подробно рассказано о Сопряжении сфер - магическом катаклизме, в результате которого сместились границы нескольких миров, и эльфам, вампирам, гоблинам и прочей нечисти пришлось уживаться вместе с людьми. Это и послужило причиной появления ведьмаков - профессиональных истребителей монстров.

Обозначенные явления происходили за 1500 лет до событий первого сезона шоу, поэтому ждать появления в кадре Геральта и компании не стоит.

Дата старта производства на данный момент неизвестна. Сейчас съемочная группа готовится возобновить съемки второго сезона, премьера которого запланирована на 2021 год.

Как сообщал ранее УНИАН, во втором сезоне "Ведьмака" откажутся от разных временных линий, которые путали зрителей.

