Шоу рассказывает о группе старшеклассников, которые оказываются запертыми в школе в условиях зомби-апокалипсиса.

Новый южнокорейский сериал стримингового сервиса Netflix "Мы все мертвы" всего через день после выхода возглавил мировой рейтинг онлайн-кинотеатра.

По данным издания FlixPatrol, 31 января шоу возглавило чарты в 46 странах мира.

Стоит отметить, что до этого подобных успехов добились два других южнокорейских сериала – "Игра в кальмара" и "Зов ада".

Премьера сериала "Мы все мертвы" состоялась 28 января. В этот день стали доступными все 12 эпизодов шоу.

"Мы все мертвы": трейлер сериала

"Мы все мертвы": что известно о сериале

Сериал основан на вебтуне (южнокорейские комиксы) под названием Now at Our School (Сегодня в нашей школе) Джу Дон Гына. Этот вебтун публиковался в 2009-2011 годах на южнокорейской онлайн-платформе Naver.

Сценарий для шоу написал Чунь Сон-иль.

Главные роли в сериале сыграли Пак Си-ху ("Подставной город"), Юн Чхан-ен ("Невеста речного Бога"), Чо И-хен ("Врачебная мудрость"), Ю Ин-су ("Школа 2017") и Ким Бюн-чхоль ("Гоблин").

Сюжет. Сериал рассказывает историю о группе старшеклассников, которые в условиях зомби-апокалипсиса оказываются запертыми в школе. Им предстоит выбраться, но выживут не все...