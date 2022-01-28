Премьера состоится через три недели.

Netflix показал трейлер второго сезона сериала "Космические силы".

Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

"Даже гравитация не может их удержать. Космические силы возвращаются", - говорится в описании ролика.

В новом сезоне, который выйдет 18 февраля, команда космических войск столкнется с межличностными проблемы и вопреки им должна будет доказать свою ценность руководству.

Напомним, сериал "Космические силы" вышел в мае 2020 года. Он рассказывает историю об американском генерале Марке Нэйрде, мечтающем возглавить ВВС. Вместо этого его назначают командиром Космических сил - нового военного подразделения армии США, созданного по инициативе Дональда Трампа.

Марку поручают сразу несколько задач. Во-первых, вернуть присутствие американцев на Луну. А, во-вторых, добиться полного доминирования в космосе. Главную роль исполняет звезда сериала "Офис" Стив Карелл.

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