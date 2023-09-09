Премьера сериала "Монарх: Наследие монстров" запланирована на 17 ноября 2023 года.

Стремительный сервис Apple TV+ представил первый трейлер приключенческого научно-фантастического сериала "Монарх: Наследие монстров" (Monarch: Legacy Of Monsters), который станет частью MonsterVerse.

Основные события сериала происходят после фильма "Годзилла" (2014). Тогда в результате эпической битвы между Годзиллой и MUTO был практически разрушен город Сан-Франциско, и мир сделал шокирующее открытие, что монстры реальны. В центре сюжета сериала – брат и сестра, которые, идя по стопам своего отца, обнаруживают связь своей семьи с тайной организацией, известной как "Монарх", и знакомятся с загадочным офицером Ли Шоу, который знает все о монстрах.

Роль Ли Шоу в сериале исполнил Курт Расселл ("Побег из Нью-Йорка", "За бортом", "Омерзительная восьмерка", франшиза "Форсаж"). Примечательно, что этого же персонажа, но в молодом возрасте, сыграл родной сын актера и его жены актрисы Голди Хоун – Уайтт Расселл ("Оверлорд", сериалы "Черное зеркало", "Сокол и Зимний солдат").

Также в сериале задействован Джон Гудмен, который повторил роль исследователя из "Монарха" Билла Ранды, которую он уже исполнял в фильме "Конг: Остров Черепа". Роль молодого Ранды досталась Андерсу Холму (сериалы "Трудоголики", "Проект Минди", "Изобретая Анну").

Премьера сериала "Монарх: Наследие монстров" запланирована на 17 ноября 2023 года. Всего первый сезон сериала будет насчитывать 10 эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

MonsterVerse – что известно

Медиафраншиза "Вселенная монстров" (MonsterVerse) охватывает фильмы о Годзилле и Кинг Конге, которые выпускаются кинокомпанией Warner Bros.

Первый фильм франшизы "Годзилла" вышел в 2014 году. Позже были выпущены еще три фильма: "Конг: Остров Черепа" (2017), "Годзилла II: Король монстров" (2019) и "Годзилла против Конга" (2021). Следующий фильм серии "Годзилла против Конга: Новая империя" должен выйти на экраны в апреле 2024 года.

Кроме того, летом 2023 года на Netflix вышел восьмисерийный анимационный сериал "Остров черепа", ставший первым сериалом в рамках MonsterVerse. "Монарх: Наследие монстров" станет вторым многосерийным проектом в рамках франшизы.

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