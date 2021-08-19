19 августа канадско-американскому актеру Мэттью Перри исполнилось 52 года. Все знают его по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", но и другие его роли достойны внимания.
В честь праздника рассказываем чем еще он может похвастаться.
Друзья
Этот ситком покорил не одно сердце. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов. Сама постановка и творческая группа получили множество наград, в том числе шесть премий "Эмми" и премию "Золотой глобус".
Поспешишь - людей насмешишь
Это романтическая комедия, повествующая о жизни Алекса Уитмена и неожиданной встрече с девушкой, приведшей к бурным изменениям. Премьера состоялась 14 февраля 1997 года. Интересно, что название фильма взято из песни Элвиса Пресли "Can’t Help Falling in Love", которая звучит в конце фильма.
Девять ярдов
"Девять ярдов" - американская криминальная комедия 2000 года. Английское название "The Whole Nine Yards" является фразеологизмом и означает "всё до конца". Стоит отметить, что в этом фильме также снимался Брюс Уиллис. По сюжету, Оз – робкий и смешной дантист, который ведет свою спокойную жизнь в пригороде Монреаля. Единственное, что мучает героя – его стерва жена, которая никак не согласится на развод. Все меняется, когда рядом с героем поселяется неплохой парень Джимми Тюльпан, профессиональный киллер.
Папе снова 17
Главному герою Майку О’Доннеллу - тридцать семь, а кажется, что жизнь состоит из одних неудач: на работе повышения получают другие, жена Скарле подала на развод, собственные дети не желают даже поговорить с отцом, жить приходится у школьного друга Нэда. И вдруг происходит чудо: после странного инцидента Майк обнаруживает себя семнадцатилетним. Он устраивается в школу, где когда-то учились они с другом, а теперь учатся дети Майка. И начинает действовать по-другому.
История Рона Кларка
Это драма режиссёра Рэнды Хейнс, повествующая о работе педагога Рона Кларка с "трудными" детьми. Премьера ленты состоялась 13 января 2006 года. В таких странах, как Австралия, Бельгия, Великобритания, Новая Зеландия, Филиппины и Швеция. Фильм известен под названием "Триумф".
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