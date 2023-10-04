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Марина Григоренко
Кадр из фильма "Экзорцист: Верующий" / фото Universal Pictures

С уважением к оригиналу и взглядом в будущее: обзор фильма ужасов "Экзорцист: Верующий"

19:09, 04.10.2023
8 мин.

5 октября 2023 года в украинский прокат выходит фильм ужасов "Экзорцист: Верующий", являющийся прямым продолжением оригинального фильма 1973 года, в свое время создавшего настоящую революцию в мире кино. Удалось ли новинке достойно перезапустить культовую франшизу, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Экзорцист: Верующий" (The Exorcist: Believer).

Немного предыстории

История культовой хоррор-франшизы, навсегда изменившей мир кино, началась в 1971 году, когда американский писатель Уильям Питер Блетти издал роман "Экзорцист" о 12-летней девочке Риган Макнил, телом которой завладел демон, и отчаянных попытках ее матери Крис Макнил спасти дочь. Роман, который у нас выходил также под названием "Изгоняющий дьявола", пользовался бешеной популярностью, и уже совсем скоро нашлись желающие перенести события на экран.

Написать сценарий к фильму поручили самому Блэтти, тогда как режиссером выбрали Уильяма Фридкина, в творческом наследии которого на тот момент уже был оскароносный криминальный боевик "Французский связной" (1971).

Впрочем, с самого начала у фильма начались проблемы. Несмотря на статус бестселлера, многие топ-звезды Голливуда отказались участвовать в съемках, поэтому главные роли получили в основном малоизвестные актеры. Кроме того, во время съемок произошел пожар, в результате которого была практически уничтожена большая часть съемочной площадки, а несколько главных актеров получили травмы. И это уже не говоря о многочисленных протестах религиозного сообщества против выхода фильма.

Когда же фильм вышел на экраны (хотя много где его запретили), ходили легенды, что люди теряли сознание от ужаса, увиденного в фильме. И это несмотря на то, что большинство наиболее жестких сцен из оригинального романа были выброшены из сценария, учитывая юный возраст исполнительницы роли Реган – Линды Блэр. Да, когда мы смотрим этот фильм сейчас, возможно, мы и не видим там ничего такого ужасного, но тогда, в далеком 1973 году, это была настоящая революция в мире кино – для тогдашнего зрителя это действительно выглядело новаторством.

Кадр из фильма "Экзорцист" (1973) / скриншот

В итоге фильм собрал в мировом прокате более 440 миллионов долларов при бюджете всего 10,5 миллионов, а также получил целую кучу престижных наград и номинаций – в том числе 10 номинаций на "Оскар", став первым фильмом ужасов в истории, номинированным на эту престижную награду в категории "Лучший фильм" (киноакадемики до сих пор не слишком благосклонны к этому жанру). И хотя в итоге он получил лишь две награды – за адаптированный сценарий и звук, это однозначно занесло его в список легенд.

Конечно, на волне такого успеха начались попытки продолжить франшизу, которые обернулись настоящим провалом – фильм "Экзорцист 2: Еретик" 1977 года о дальнейшей судьбе Риган Макнил до сих пор называют одним из худших в истории. Фридкин и Блетти, которые были создателями первого фильма, сразу отказались от участия в сиквеле, ведь на тот момент вели споры по распределению доходов как с киностудией, так и между собой, также не захотела принимать в проекте участие и Эллен Берстин, исполнившая роль Крис Макнил.

К франшизе "Экзорцист" киношники вернулись аж в 1990 году, когда вышел третий фильм серий, режиссером которого выступил сам автор первого романа, сняв новую ленту на основе своего другого романа "Легион". Фильм, в центре сюжета которого был детектив Уильям Киндерман из первого "Экзорциста", немного реабилитировал франшизу, однако все же не дотянул до лавров первопроходца.

В 2004 и 2005 годах были выпущены еще два фильма серии – "Экзорцист: Начало" и "Экзорцист: Приквел", в которых рассказывалось о юных годах отца Ланкастера Меррина из первого фильма. Впрочем, оба они получили плохие отзывы, а первый из них вообще даже не окупился в прокате.

И вот, только сейчас франшизу решили вернуть продюсеры знаменитой хоррор-киностудии Blumhouse Productions, выпустив шестую часть серии к 50-летию выхода оригинала. По иронии судьбы, в августе 2023 года, не дожив всего двух месяцев до премьеры, в возрасте 87 лет умер режиссер первого "Экзорциста" Уильям Фридкин – именно ему в итоге и посвятили фильм.

О чем новый фильм

В центре сюжета нового фильма, который заявляется как перезапуск франшизы и одновременно прямое продолжение оригинального фильма – 13-летние девушки Энджела и Кэтрин, которые сначала исчезают в лесу, а через три дня возвращаются напрочь потеряв память. Практически сразу с ними начинают происходить странные вещи, очень похожие на то, что происходило с Риган Макнил.

Отец Анджелы Виктор, который воспитывает дочь сам после смерти ее матери во время родов, решает любой ценой спасти девочку. Будучи неверующим скептиком, мужчина постепенно переступает через себя и разыскивает единственного живого человека, который когда-либо был свидетелем подобного – Крис Макнил из первого фильма.

О режиссере

Режиссером и со-сценаристом фильма выступил Дэвид Гордон Грин, который до этого снял три части хоррор-франшизы "Хэллоуин" (2018, 2021, 2022) – именно он смог успешно перезапустить эту серию фильмов после нескольких провальных лент предыдущих лет.

Кадр из фильма "Экзорцист: Верующий" / фото Universal Pictures

Кроме того, предварительно запланировано, что Грин снимет целую обновленную трилогию "Экзорцист". Так, вторая часть, которая уже даже получила название "Экзорцист: Лжец" (The Exorcist: Deceiver), должна выйти в апреле 2025 года. В то же время, возможные название и дата выхода третьей пока не объявлены.

Также пока неизвестно, вернется ли в новых частях кто-то из актеров и персонажей предыдущих фильмов.

Кто в главных ролях

Во-первых, в новой ленте впервые за 50 лет во франшизу вернулась Эллен Берстин, исполнившая роль Крис Макнил в первом "Экзорцисте". Честно говоря, ее роль в новом фильме была довольно небольшой, а ее личное присутствие в кадре было скорее данью уважения первому фильму, чем сюжетной необходимостью. Тем не менее, фанатов франшизы этот жест точно порадует. Более того, скажем, что это не единственное "камео из прошлого" в ленте, но мы вам не будем раскрывать все карты.

Кадр из фильма "Экзорцист: Верующий" / фото Universal Pictures

В то же время, главную роль Виктора Филдинга в фильме исполнил американский актер и певец Лесли Одом-младший, прославившийся благодаря главной роли в мегапопулярном в США мюзикле "Гамильтон". Наш же зритель мог видеть его во второстепенных ролях в фильмах "Убийство в Восточном экспрессе" и "Достать ножи: Стеклянная луковица".

Остальные актеры, задействованные в фильме, не слишком известны нашему зрителю – Энн Дауд (сериал "Рассказ служанки"), кантри-певица Дженнифер Неттлз и другие.

Реакция на фильм

Предварительные реакции на фильм скорее положительные. Так, по итогам первых 105 обзоров, фильм имеет оценку 7,1 балл из 10 на IMDb.

Наш вердикт

В целом можно поздравить Blumhouse и Дэвида Гордона Грина с успешным перезапуском франшизы "Экзорцист". С одной стороны, фильм отдает дань уважения первому фильму, позаимствовав определенные идеи и персонажей, впрочем одновременно он является вполне самостоятельным проектом, которому под силу запустить собственную сюжетную линию.

Кадр из фильма "Экзорцист: Верующий" / фото Universal Pictures

Подобно первому фильму, "Верующий" медленно нагнетает атмосферу ужаса с помощью цветов, внезапных демонических вспышек и той самой легендарной мелодии. При этом в фильме затрагиваются вопросы непоколебимости и чистоты веры, единства людей с разными мировоззрениями и верованиями для противостояния злу, а еще моральные аспекты – именно они и "делают" концовку фильма.

Немного можно придраться к финальной части со сценой экзорцизма, мол, что-то перемудрили со всеми этими культурными переплетениями, да и священник там тот вообще что есть, что нет, но в целом оно не портит фильм.

В то же время нельзя сказать, что в фильме показано так уж много отвратительных вещей (на самом деле, современного зрителя уже трудно чем-то удивить, видели и поужаснее картинки). Впрочем, слишком впечатлительные зрители все же могут почувствовать определенный дискомфорт во время некоторых моментов.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

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Марина Григоренко

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