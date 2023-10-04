С уважением к оригиналу и взглядом в будущее: обзор фильма ужасов "Экзорцист: Верующий"

5 октября 2023 года в украинский прокат выходит фильм ужасов "Экзорцист: Верующий", являющийся прямым продолжением оригинального фильма 1973 года, в свое время создавшего настоящую революцию в мире кино. Удалось ли новинке достойно перезапустить культовую франшизу, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Экзорцист: Верующий" (The Exorcist: Believer).

Немного предыстории

История культовой хоррор-франшизы, навсегда изменившей мир кино, началась в 1971 году, когда американский писатель Уильям Питер Блетти издал роман "Экзорцист" о 12-летней девочке Риган Макнил, телом которой завладел демон, и отчаянных попытках ее матери Крис Макнил спасти дочь. Роман, который у нас выходил также под названием "Изгоняющий дьявола", пользовался бешеной популярностью, и уже совсем скоро нашлись желающие перенести события на экран.

Написать сценарий к фильму поручили самому Блэтти, тогда как режиссером выбрали Уильяма Фридкина, в творческом наследии которого на тот момент уже был оскароносный криминальный боевик "Французский связной" (1971).

Впрочем, с самого начала у фильма начались проблемы. Несмотря на статус бестселлера, многие топ-звезды Голливуда отказались участвовать в съемках, поэтому главные роли получили в основном малоизвестные актеры. Кроме того, во время съемок произошел пожар, в результате которого была практически уничтожена большая часть съемочной площадки, а несколько главных актеров получили травмы. И это уже не говоря о многочисленных протестах религиозного сообщества против выхода фильма.

Когда же фильм вышел на экраны (хотя много где его запретили), ходили легенды, что люди теряли сознание от ужаса, увиденного в фильме. И это несмотря на то, что большинство наиболее жестких сцен из оригинального романа были выброшены из сценария, учитывая юный возраст исполнительницы роли Реган – Линды Блэр. Да, когда мы смотрим этот фильм сейчас, возможно, мы и не видим там ничего такого ужасного, но тогда, в далеком 1973 году, это была настоящая революция в мире кино – для тогдашнего зрителя это действительно выглядело новаторством.

В итоге фильм собрал в мировом прокате более 440 миллионов долларов при бюджете всего 10,5 миллионов, а также получил целую кучу престижных наград и номинаций – в том числе 10 номинаций на "Оскар", став первым фильмом ужасов в истории, номинированным на эту престижную награду в категории "Лучший фильм" (киноакадемики до сих пор не слишком благосклонны к этому жанру). И хотя в итоге он получил лишь две награды – за адаптированный сценарий и звук, это однозначно занесло его в список легенд.

Конечно, на волне такого успеха начались попытки продолжить франшизу, которые обернулись настоящим провалом – фильм "Экзорцист 2: Еретик" 1977 года о дальнейшей судьбе Риган Макнил до сих пор называют одним из худших в истории. Фридкин и Блетти, которые были создателями первого фильма, сразу отказались от участия в сиквеле, ведь на тот момент вели споры по распределению доходов как с киностудией, так и между собой, также не захотела принимать в проекте участие и Эллен Берстин, исполнившая роль Крис Макнил.

К франшизе "Экзорцист" киношники вернулись аж в 1990 году, когда вышел третий фильм серий, режиссером которого выступил сам автор первого романа, сняв новую ленту на основе своего другого романа "Легион". Фильм, в центре сюжета которого был детектив Уильям Киндерман из первого "Экзорциста", немного реабилитировал франшизу, однако все же не дотянул до лавров первопроходца.

В 2004 и 2005 годах были выпущены еще два фильма серии – "Экзорцист: Начало" и "Экзорцист: Приквел", в которых рассказывалось о юных годах отца Ланкастера Меррина из первого фильма. Впрочем, оба они получили плохие отзывы, а первый из них вообще даже не окупился в прокате.

И вот, только сейчас франшизу решили вернуть продюсеры знаменитой хоррор-киностудии Blumhouse Productions, выпустив шестую часть серии к 50-летию выхода оригинала. По иронии судьбы, в августе 2023 года, не дожив всего двух месяцев до премьеры, в возрасте 87 лет умер режиссер первого "Экзорциста" Уильям Фридкин – именно ему в итоге и посвятили фильм.

О чем новый фильм

В центре сюжета нового фильма, который заявляется как перезапуск франшизы и одновременно прямое продолжение оригинального фильма – 13-летние девушки Энджела и Кэтрин, которые сначала исчезают в лесу, а через три дня возвращаются напрочь потеряв память. Практически сразу с ними начинают происходить странные вещи, очень похожие на то, что происходило с Риган Макнил.

Отец Анджелы Виктор, который воспитывает дочь сам после смерти ее матери во время родов, решает любой ценой спасти девочку. Будучи неверующим скептиком, мужчина постепенно переступает через себя и разыскивает единственного живого человека, который когда-либо был свидетелем подобного – Крис Макнил из первого фильма.

О режиссере

Режиссером и со-сценаристом фильма выступил Дэвид Гордон Грин, который до этого снял три части хоррор-франшизы "Хэллоуин" (2018, 2021, 2022) – именно он смог успешно перезапустить эту серию фильмов после нескольких провальных лент предыдущих лет.

Кроме того, предварительно запланировано, что Грин снимет целую обновленную трилогию "Экзорцист". Так, вторая часть, которая уже даже получила название "Экзорцист: Лжец" (The Exorcist: Deceiver), должна выйти в апреле 2025 года. В то же время, возможные название и дата выхода третьей пока не объявлены.

Также пока неизвестно, вернется ли в новых частях кто-то из актеров и персонажей предыдущих фильмов.

Кто в главных ролях

Во-первых, в новой ленте впервые за 50 лет во франшизу вернулась Эллен Берстин, исполнившая роль Крис Макнил в первом "Экзорцисте". Честно говоря, ее роль в новом фильме была довольно небольшой, а ее личное присутствие в кадре было скорее данью уважения первому фильму, чем сюжетной необходимостью. Тем не менее, фанатов франшизы этот жест точно порадует. Более того, скажем, что это не единственное "камео из прошлого" в ленте, но мы вам не будем раскрывать все карты.

В то же время, главную роль Виктора Филдинга в фильме исполнил американский актер и певец Лесли Одом-младший, прославившийся благодаря главной роли в мегапопулярном в США мюзикле "Гамильтон". Наш же зритель мог видеть его во второстепенных ролях в фильмах "Убийство в Восточном экспрессе" и "Достать ножи: Стеклянная луковица".

Остальные актеры, задействованные в фильме, не слишком известны нашему зрителю – Энн Дауд (сериал "Рассказ служанки"), кантри-певица Дженнифер Неттлз и другие.

Реакция на фильм

Предварительные реакции на фильм скорее положительные. Так, по итогам первых 105 обзоров, фильм имеет оценку 7,1 балл из 10 на IMDb.

Наш вердикт

В целом можно поздравить Blumhouse и Дэвида Гордона Грина с успешным перезапуском франшизы "Экзорцист". С одной стороны, фильм отдает дань уважения первому фильму, позаимствовав определенные идеи и персонажей, впрочем одновременно он является вполне самостоятельным проектом, которому под силу запустить собственную сюжетную линию.

Подобно первому фильму, "Верующий" медленно нагнетает атмосферу ужаса с помощью цветов, внезапных демонических вспышек и той самой легендарной мелодии. При этом в фильме затрагиваются вопросы непоколебимости и чистоты веры, единства людей с разными мировоззрениями и верованиями для противостояния злу, а еще моральные аспекты – именно они и "делают" концовку фильма.

Немного можно придраться к финальной части со сценой экзорцизма, мол, что-то перемудрили со всеми этими культурными переплетениями, да и священник там тот вообще что есть, что нет, но в целом оно не портит фильм.

В то же время нельзя сказать, что в фильме показано так уж много отвратительных вещей (на самом деле, современного зрителя уже трудно чем-то удивить, видели и поужаснее картинки). Впрочем, слишком впечатлительные зрители все же могут почувствовать определенный дискомфорт во время некоторых моментов.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

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Марина Григоренко