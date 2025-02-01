Лили Коллинз поделилась кадром новорожденного ребенка и рассекретила пол малыша.

Известная американская актриса Лили Коллинз, сыгравшая главную роль маркетолога Эмили Купер в нашумевшем сериале "Эмили в Париже", сообщила радостную новость. Знаменитость объявила, что впервые стала мамой.

Важным известием о переменах в жизни артистка поделилась на своей странице в Instagram. Как известно, кинозвезда состоит в браке с американским режиссером Чарли Макдавеллом. Супруги решили обратиться за помощью к суррогатной матери. Женщина родила им дочь, которую назвали Туве Джейн.

Звездные родители не стали скрывать кроху от публики и уже успели поделиться трогательным кадром новорожденной. Девочка сладко спала в своей кроватке.

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"Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн Макдавелл. Словами никогда не выразить бесконечную благодарность нашей невероятной суррогатной маме и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до Луны и обратно", - подписала фото с дочкой Коллинз.

К слову, актриса закрутила роман режиссером и писателем Макдавеллом в 2019-м. Уже через год пара объявила о помолвке. А в сентябре 2021 года знаменитости сыграли свадьбу.

Напомним, ранее стало известно, что сериал "Эмили в Париже" получил продолжение на пятый сезон. Пока что подробности сюжета не раскрывают, но в сети ходили слухи, что он получит название "Эмили в Риме".

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