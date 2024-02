В украинский прокат фильм с Фреей Аллан в главной роли выйдет 9 мая 2024 года.

Кинокомпания 20th Century Fox показала трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2024 года – научно-фантастического экшна "Королевство планеты обезьян" (Kingdom of the Planet of the Apes), который станет продолжением фильма "Планета обезьян: Война" (2017), а также четвертой частью серии перезагрузки франшизы "Планета обезьян", начавшейся в 2011 году.

События фильма разворачиваются через несколько поколений после правления лидера обезьян шимпанзе Цезаря. Теперь обезьяны – доминирующий вид, который гармонично сосуществует, а люди обречены на жизнь в тени. Однако пока новый тиранический обезьяний вождь Проксимус Цезарь строит свою империю, одна молодая обезьяна по имени Ноа отправляется в изнурительное путешествие. Это путешествие заставит усомниться во всем, что он знал о прошлом, и сделать выбор, который определит будущее как обезьян, так и людей. На этом пути он встретит одичавшую юную девушку Мэй, с которой ему придется объединиться ради собственного выживания и всего живого на планете.

Главную роль в фильме исполнила Фрейя Аллан, наиболее известная по роли Цири в сериале "Ведьмак". Образ шимпанзе воплотил Оуэн Тиг (дилогия "Оно"), а Проксимуса Цезаря – Кевин Дюранд (сериалы "Затерянные", "Штамм").

Режиссером фильма выступил Уэс Болл, который до этого снял три части франшизы "Бегущий по лабиринту".

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм "Королевство планеты обезьян" выйдет 9 мая 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: