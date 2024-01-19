Называем самые ожидаемые фильмы 2024 года, которые порадуют любителей кино.

2024 год станет очень насыщенным для любителей кино. В этом году в кинотеатрах покажут как продолжения старых хитов, так и новые художественные фильмы и мультфильмы. Среди новинок года будет много лент в жанре фантастики и супергеройского кино. Мы назвали самые ожидаемые фильмы 2024 года и их даты выхода.

19 декабря - Муфаса: Король Лев, приключения, мюзикл

"Муфаса: Король Лев" - это самый ожидаемый фильм "Дисней" 2024 года. И хотя киноремейки старых мультфильмов вызывают недовольство критиков, зрители, похоже, принимают их хорошо.

"Муфаса: Король Лев" расскажет предысторию Муфасы, который в прошлом фильме "Король Лев" был вожаком прайда. Его сын Симба, который теперь станет взрослым, узнает, как прошло детство Муфасы и как он стал вожаком львов.

14 февраля - Мадам Паутина, супергерои, научная фантастика, триллер

"Мадам Паутина" - один из ожидаемых фильмов 2024 года от студии Marvel. Картина представит новую супергероиню Мадам Паутину, которая в обычной жизни работает парамедиком и спасает людей в опасных ситуациях. После того, как она чудом выжила, героиня раскрывает в себе способность видеть будущее. Она знает, что трем незнакомым девушкам угрожает опасность, а за всеми ними охотится таинственный мужчина.

28 февраля - Дюна: Часть вторая, научная фантастика

Вышедший в 2021 году фантастический фильм "Дюна" стал настоящим хитом и получил целых шесть премий "Оскар", в том числе как лучший фильм года. Картина является экранизацией одноименного романа Фрэнка Герберта и рассказывает историю борьбы двух благородных домов Харконненов и Атрейдесов за пустынную планету Арракис, на которой проживает коренной народ фременов.

Из-за большого количества событий экранизацию романа было решено разделить на два фильма. В "Дюне" 2024 года продолжат историю юного Пола Атрейдеса, который вопреки наставлению семьи перешел на сторону народа фременов в войне за Арракис. Второй главной героиней фильма станет молодая фременка Чани, в которую влюбится Пол.

8 марта - Кунг-фу панда 4, мультфильм, приключения

Анимационная трилогия "Кунг-фу панда" от компании Dreamworks покорила детей и взрослых по всему миру. Серия полнометражных мультфильмов рассказывает о большой и неповоротливой панде по имени По - вопреки своим габаритам он стал великим мастером боевых искусств кунг-фу.

В 2024 году спустя 8 лет после выхода третьей части в кино наконец выйдет "Кунг-фу панда 4". События нового фильма, как и всех предыдущих, будут происходить в Китае. Известно, что по сюжету четвертой части По будет искать себе преемника. Он познакомится с хитрой лисой по имени Чжень, которой не нравятся методы По. Пока главные герои пытаются подружиться, их попытается одолеть новая злодейка Хамелеонша.

21 марта - Я, Победа и Берлин, украинское кино, комедия

2024 год порадует нас многими новинками отечественного производства. Один из украинских фильмов, которые выйдут в 2024 году, является экранизацией одноименного рассказа Кузьмы Скрябина. Действие фильма происходит в 90-ых, чему соответствует антураж и костюмы.

Лента рассказывает историю начинающего певца Кузьмы, который отправился в Берлин на старенькой советской "Победе". Он хочет обменять "Победу" на "Мерседес" у немецкого коллекционера и успеть на концерт, который состоится через 3 дня. Но всё идёт не так, как планировалось. Ожидается, что фильм будет весёлым и ностальгическим.

28 марта - Охотники за привидениями: Леденящая империя, приключения, фантастика, комедия

Новый фильм 2024 года станет прямым продолжением фильма "Охотники за привидениями: С того света" 2021 года. В фильме появятся новые герои, которые свяжутся со старыми Охотниками, чтобы общими усилиями освободить Нью-Йорк от вторгнувшихся призраков.

3 мая - Каскадеры, комедия, боевик, драма

Эпичный боевик с комедийными элементами "Каскадеры" расскажет историю бывшего каскадера Кольта, сыгранного обаятельным Райаном Гослингом. Главный герой ушел из кино, чтобы отдохнуть и поправить здоровье. Но отдых продлился недолго: его бывшая девушка, которая работает режиссером, просит Кольта помочь найти пропавшего без вести актера. Без исчезнувшего актера новый фильм не выйдет в прокат. Кольт начинает собственное расследование, которое приобретает эпические масштабы.

22 мая - Планета обезьян: Новое царство, научная фантастика, боевик

Четвертая часть современной франшизы "Планета обезьян" обязательно понравится фанатам предыдущих фильмов киновселенной. По сюжету киноленты с событий прошлого фильма ("Война за планету обезьян", 2017) прошло 300 лет. Разумные обезьяны захватили почти весь мир, а человечество наоборот одичало. Между кланами обезьян началась борьба за окончательную власть на планете. Молодой шимпанзе Ноа хочет помешать диктатуре обезьян и вместе с одичавшей молодой девушкой Мэй отправляется на поиски последних научных достижений людей.

24 мая - Фуриоса: Хроники Безумного Макса, постапокалипсис, приключения, боевик

Фильм посвящён истории главной героини картины "Безумный Макс: Дорога ярости" - однорукой воительницы Фуриосы. Нам расскажут её биографию и её взаимоотношения с матерью. Детали сюжета не раскрываются, но фильм точно будет таким же безумным и драйвовым, как остальные части.

14 июня - Головоломка 2, мультфильм, приключения

"Головоломка 2" станет продолжением одноименного мультфильма 2015 года от студии Pixar, который стал хитом и получил "Оскар". Мультфильм рассказывал историю взросления 11-летней девочки Райли и показывал, что в момент прохождения жизненных трудностей происходит в голове у девочки. Главными героями мультфильма были пять персонифицированных эмоций.

В 2024 году покажут продолжение, где Райли уже исполнится 13 лет. Девочку ожидают новые подростковые проблемы и переживания. Известно, что к пяти основных персонажам-эмоциям добавятся ещё четыре. Одну из новых эмоций Pixar назвали в трейлере - это Тревожность. Тремя другими, по мнению фанатов, могут стать Стеснительность, Зависть и Скука.

28 июня - Тихое место: День первый, фильм ужасов

Серия фильмов "Тихое место" полюбилась любителям пощекотать нервы. В этих хоррорах люди пытаются защититься от кровожадных монстров, которые полностью лишены зрения, но обладают очень тонким слухом. Чтобы выжить, герои фильмов пытаются не издавать звуков и общаются только жестами.

"Тихое место: День первый" станет приквелом к серии фильмов, рассказывая историю первого дня, когда на землю попали эти монстры. Актерский состав фильма отличается от предыдущих картин серии.

26 июля - Дэдпул 3, супергерои, боевик, черная комедия

Третий фильм о харизматичном и отвязном супергерои Дэдпула должен выйти в кино этим летом. Главного героя снова сыграет Райан Рейнольдс. Сюжет ленты расскажет подробности о Силе Икс и покажет объединение неубиваемого героя с Росомахой.

6 сентября - Битдлжус 2, фентези, комедийный фильм ужасов

Продолжение культового комедийного ужастика 1988 года выйдет в кинотеатрах этой осенью. Этот фильм ужасов 2024 в фентезийном стиле продолжит историю пугающего экзорциста-призрака Битлджуса, а режиссером вновь станет мастер готических фильмов Тим Бёртон. Детали сюжета пока не раскрываются, но известно, что к роли Битлджуса вернется актер Майкл Китон, а вторую главную роль Лидии Дитц исполнит Вайнона Райдер.

2 октября - Джокер: Безумие на двоих, триллер, драма, мюзикл

В октябре на большие экране выйдет сиквел фильма "Джокер" про одного из самых харизматичных злодеев современного кино. Отвергнутый обществом душевнобольной преступник Джокер во время лечения в психиатрической клинике познакомится с психиатром Харли Квинн, которая очень интересуется маньяками и убийцами. Со временем интерес Харли Квинн к Джокеру перерастает в любовную одержимость, и их дуэт становится крайне опасным для мира.

Новый фильм про Джокера покажет необычное сочетание жанров - это одновременно триллер и мюзикл. Роль Джокера, как и ранее, исполнит Хоакин Феникс, а Харли Квинн сыграет зажигательная Леди Гага.

25 декабря - Носферату, фильм ужасов

Готический фильм ужасов "Носферату" порадует и напугает зрителей на Рождество 2024 года. Режиссер картины Роберт Эггерс пообещал показать настоящий экзистенциальный ужас. Сюжет фильма расскажет о древнем вампире по имени граф Орлок и его возлюбленной, которая очень его боится. Главные роли исполнят Лили-Роуз Депп, Билл Скарсгард, Эмма Коррин и Уиллем Дефо.

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