Фанатов киновселенной Marvel в ближайшие пару лет ждет немало сюрпризов.

Американская киностудия Marvel Studios, специализирующаяся на фильмах и сериалах по комиксам, 11 декабря выпустила почти два десятка долгожданных анонсов.

На Instagram-странице киногиганта практически одновременно появились трейлеры новых сериалов, которые уже совсем скоро будут выпущены на новом стриминговом сервисе Disney+. Большинство из них станут продолжением «Саги бесконечности» и опишут судьбу героев после победы Мстителей над Таносом. К своим ролям вернутся большинство актеров, сыгравших аналогичных персонажей в популярной кинофраншизе. Однако ждут зрителей и новые герои.

Первым выйдет сериал «ВандаВижен» (WandaVision) – его показ начнется уже 15 января 2021. По сюжету мини-сериала, после событий фильма «Мстители: Финал» Ванда Максимофф (Элизабет Олсен) и Вижен (Пол Беттани) живут тихой семейной жизнью, но начинают подозревать, что их реальность не то, чем кажется. Также в проекте заявлена Кэт Деннингс в роли Дарси Льюис, известной кинозрителям по фильмам «Тор» и «Тор 2». Сегодня киностудия опубликовала новый трейлер сериала.

Также Marvel Studios наконец объявила дату релиза мини-сериала «Сокол и Зимний солдат» (The Falcon and the Winter Soldier). Этот проект должен был открыть марвеловскую сериальную историю на Disney+ еще в этом году. Однако из-за пандемии коронавируса съемки проекта несколько раз приостанавливались, а потому о том, как сложилась судьба ближайших соратников Капитана Америка после его отхода от дел, фанаты смогут узнать лишь 19 марта 2021 года. Как и в фильмах, роль Сэма Уилсона / Сокола исполнит Энтони Маки, а Баки Барнса / Зимнего солдата – Себастьян Стэн. Также в проект вернутся Даниэль Брюль (Гельмут Земо) и Эмили Ванкэмп (Шэрон Картер / Агент 13). Сегодня киностудия опубликовала первый трейлер сериала.

Кроме того, фанатам наконец показали первый трейлер сериала «Локи» (Loki), который планируется к выпуску на май 2021 года. Сериал расскажет альтернативную историю сводного брата Тора, погибшего от руки Таноса в «Мстителях: Война бесконечности». Однако после того, как в финальной части во время путешествия героев во времени в прошлое Локи удалось сбежать с тессерактом, у персонажа появилась возможность получить развитие. К роли Локи в сериале на радость фанатам вернется вернется Том Хиддлстон. Также в актерском составе сериала значатся Ричард Э. Грант, Оуэн Уилсон и другие.

Зрителю также показали первый трейлер анимационного сериала «Что если...?» (What If…?), в котором нам расскажут, что могло бы случиться, если бы ключевые события фильмов киновселенной Marvel произошли иначе. Мультипликационных героев сериала озвучат актеры, исполнившие их роли в фильмах киновселенной.

Помимо этого, киностудия официально объявила о начале съемок сериала «Соколиный глаз» (Hawkeye), где к роли меткого лучника вернется Джереми Реннер. В сериале ему предстоит подготовить себе замену в лице Кейт Бишом, роль которой исполнит Хейли Стейнфилд. Также киностудия подтвердила, что в сериале сыграют Вера Фармига, Фра Фи и Алаква Кокс. Официальная дата выхода сериала пока не объявляется, но вероятнее всего это будет начало 2022 года. Также, по неофициальным данным, в сериале может появиться героиня Елена Белова / Черная вдова в исполнении Флоренс Пью – сестра Наташи Романофф, с который зритель впервые должен познакомиться в фильме «Черная вдова», выход которого намечен на май 2021 года (спустя год вместо изначальной даты релиза).

Кроме того, киностудия анонсировала еще несколько сериалов, которые находятся у них в разработке. Во-первых, это проект Sizzle Ms. Marvel, где зрителей познакомят с новой супергероиней – Камала Хан / Мисс Марвел. В центре сюжета – девочка-подросток мусульманского происхождения из Джерси-Сити, обладающая способностью деформировать свое тело. Когда она обнаруживает свои нечеловеческие гены, героиня принимает имя Мисс Марвел от своего кумира Кэрол Денверс, когда та становится Капитаном Марвел. Релиз сериала намечен на конец 2021 года.

Во-вторых, Marvel Studios анонсировала совершенно новый сериал «Лунный руцарь» (Moon Knight), где, скорее всего, речь пойдет о супергерое и бывшем наемнике по имени Марк Спектор / Лунный рыцарь. Какие-либо другие подробности проекта пока не раскрываются.

В-третьих, киностудия объявила о начале работы над сериалом «Секретное вторжение» (Secret Invasion), где в центре сюжета окажутся директор Щ.И.Т. Ник Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона и представитель инопланетной расы скруллов Талос в исполнении Бена Мендельсона, известный зрителям по фильму «Капитан Марвел».

В-четвертых, компания начала работу над сериалом «Айронхарт» (Ironheart) об изобретательнице-супергероине Рири Уильямс, которая пошла по стопам Тони Старка и изобрела свой костюм. Ее роль исполнит молодая актриса Доминик Торн.

В-пятых, свой собственный сериал под названием Armor Wars получил Дон Чидл, который вернется к роли Джеймса Родса, также известного как Железный патриот. В Marvel так описали сюжет будущего сериала: история о том, что худший страх Тони Старка сбывается – что происходит, когда его технология попадает в чужие руки?

В-шестых, фанаты Стражей галактики получат новый сериал «Я Грут» (I Am Groot), где в центре сюжета окажется полюбившийся многим древоподобный гуманоид Малыш Грут. Создатели анонсируют, что в сериале появятся как уже знакомые герои, так и совершенно новые персонажи.

И это еще не все. Также Marvel Studios анонсировала несколько предстоящих новых фильмов. Уже на 9 июля 2021 года в кинотеатрах планируется выход фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), который познакомит зрителей с совершенно новыми героями. Он станет вторым полнометражным фильмом после «Черной вдовы», который киностудия выпустит в рамках Четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel. В центре сюжета – мастер боевых искусств, супергерой Шан-Чи в исполнении Симу Лю.

Теперь уже официально на 11 ноября 2022 года запланирован выход фильма «Капитан Марвел 2», где к своей роли вернется Бри Ларсон. Компанию ей составят Иман Веллани, которую перед этим представят в сериале Sizzle Ms. Marvel, и Тейона Паррис, которая впервые появится в роли Моники Рамбо в «ВандаВижен».

Кроме того, кинокомпания официально анонсировала проект «Женщина-Халк» (She-Hulk), где главную роль исполнит Татьяна Маслани. Также в картине появится Марк Руффало, исполнивший Халка в «Мстителях», и Тим Рот в роли Мерзости – персонажа, известного зрителям еще по фильму «Невероятный Халк».

Также на 2022 год анонсирован выход новой части «Стражей Галактики» под названием The Guardians of the Galaxy Holiday Special, где режиссерское кресло вновь займет Джеймс Ганн. Другие подробности картины пока не раскрываются. Очевидно, это будет проект, отличный от запланированного на 2023 год фильма «Стражи Галактики. Часть 3» (Guardians of the Galaxy Vol. 3).

Помимо этого, в киностудии официально объявили, что роль главного злодея Гора убийцы Богов в предстоящем фильму «Тор: Любовь и гром» (Thor: Love and Thunder) исполнит Кристиан Бэйл. Релиз фильма запланирован на 6 мая 2022 года. Главные роли в нем исполнят Крис Хемсворт (Тор), Тесса Томпсон (Валькирия), Натали Портман (Джейн Фостер / Могучий Тор), Крис Прэтт (Питер Квилл / Звездный Лорд) и Тайка Вайтити (Корг).

Стало известно официальное название третьей части приключений Человека-Муравья и Осы – Ant-Man and the Wasp: Quantumania. К своим ролям вернутся Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас и Мишель Пфайффер. Также актерский состав дополнят Кэтрин Ньютон в роли Кэсси Лэнг и Джонатан Мэйджорс в роли Канга Завоевателя.

Ну и напоследок киностудия анонсировала перезапуск «Фантастической четверки», постановку которого доверили Джон Уоттс, который до этого снял «Человек-паук: Возвращение домой» и «Человек-паук: Вдали от дома». Другие подробности фильма пока не раскрываются. Как известно, до этого комиксы о приключениях фантастической четверки экранизировали трижды – в 70-х, потом две частим в середине нулевых с Иеном Гриффитом, Крисом Эвансом и Джессикой Альбой. В 2015 году историю попутались перезапустить, однако ее не оценили ни критики, ни зрители. После этого провала в Marvel пообещали реабилитировать героев.

