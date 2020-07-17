Британская группа Hurts презентовали клип с новым треком из будущего альбома (видео)
Популярный британский синтипоп-дуэт Hurts представил трек Redemption с будущего альбома Faith и клип на него.
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Премьера состоялась на Youtube-канале дуэта.
По словам участника дуэта Тео Хатчкрафта, Redemption — “песня о страхе и сомнениях”. Адам Андерсон назвал ее “исповедью” и “признанием”.
Этот трек войдет в пятый альбом Faith, который, как ожидается, будет выпущен 4 сентября.
Hurts — это британский музыкальный коллектив из Манчестера, образовавшийся в 2009 году. В нем два участника — Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон. Их первые два альбома, Happiness и Exile, попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии. Всего группа за все время существования выпустила 4 альбома и осуществила 6 мировых туров.
Как сообщал ранее УНИАН, канадский певец и автор песен Ейбел Тесфайе, выступающий под псевдонимом The Weeknd опубликовал на YouTube анимационный клип на ремикс трека In your eyes. В его записи приняла участие певица Doja Cat.
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