Британская группа Hurts презентовали клип с новым треком из будущего альбома (видео)

Популярный британский синтипоп-дуэт Hurts представил трек Redemption из грядущего альбома Faith и клип на него.

Популярный британский синтипоп-дуэт Hurts представил трек Redemption с будущего альбома Faith и клип на него.

Читайте такжеДочь Майкла Джексона Пэрис выпустит мини-альбом

Премьера состоялась на Youtube-канале дуэта.

По словам участника дуэта Тео Хатчкрафта, Redemption — “песня о страхе и сомнениях”. Адам Андерсон назвал ее “исповедью” и “признанием”.

Этот трек войдет в пятый альбом Faith, который, как ожидается, будет выпущен 4 сентября.

Hurts — это британский музыкальный коллектив из Манчестера, образовавшийся в 2009 году. В нем два участника — Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон. Их первые два альбома, Happiness и Exile, попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии. Всего группа за все время существования выпустила 4 альбома и осуществила 6 мировых туров.

Как сообщал ранее УНИАН, канадский певец и автор песен Ейбел Тесфайе, выступающий под псевдонимом The Weeknd опубликовал на YouTube анимационный клип на ремикс трека In your eyes. В его записи приняла участие певица Doja Cat.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram