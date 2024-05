В украинский прокат фильм выйдет 26 сентября 2024 года.

Кинокомпания Lionsgate Films представила первый трейлер фильма ужасов о выживании "Хищный лес" (Never Let Go), главную роль в котором исполнила оскароносная Хэлли Берри (франшиза "Люди Икс", "Джон Уик 3", "Бал монстров").

И центре сюжета фильма – мать-одиночка, которая вместе со своими двумя сыновьями поселяется в лесной глуши, спасаясь от конца света. Она обучает их суровым правилам выживания для собственной защиты, главное из которых – всегда оставаться в поле зрения друг друга. Как только они переступают порог родного дома, на каждого из них начинается охота: неизвестные жуткие существа подстерегают их в тени. Когда один из сыновей исчезает в лесу, семья вынуждена выйти за пределы своего дома.

Также в фильме сыграли Кристин Парк (сериал "На поверхности"), Стефани Лавин (сериал "Таинственное королевство Бенедикта") и другие.

Снял ленту французский режиссер Александр Ажа, который прославился в 2006 году благодаря фильму ужасов о каннибалах-мутантах "У холмов есть глаза". Позже он также снял такие известные хорроры, как "Зеркала" (2008), "Пираньи 3D" (2010), "Рога" (2013), "Хищники" (2019) и "Кислород" (2021).

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 26 сентября 2024 года.

