Свой "Оскар" Хелли Бэрри получила за роль в драме "Бал монстров" в 2002 году.

14 августа 2021 года оскароносной американской актрисе Хэлли Берри исполняется 55 лет.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить самые знаковые роли актрисы, ставшей первой в истории темнокожей обладательницей "Оскара" за главную женскую роль.

Тропическая лихорадка / Jungle Fever (США, 1991)

Хэлли Бэрри начала актерскую карьеру в 1989 году в восрасте 23 лет, снявшись в мини-сериале "Живые куклы". Однако прорыв в ее карьере произошел в 1991 году, после того как она сыграла второстепенную роль в фильме Спайка Ли "Тропическая лихорадка", повествующем о трудностях межрасовых отношений.

Познакомьтесь с Дороти Дендридж / Introducing Dorothy Dandridge (США, 1998)

В 1998 году Хэлли Бэрри сыграла главную роль в биографической драме "Познакомьтесь с Дороти Дендридж" о первой чернокожей женщине, номинированной как "Лучшая актриса" на кинопремию "Оскар", за что она получила несколько наград, в числе которых "Эмми" и "Золотой глобус". По иронии судьбы, спустя пару лет сама Бэрри станет первой в истории темнокожей актрисой, получившей "Оскар" в этой номинации.

Люди Икс / X-Men (США, 2020)

В 2000 году Бэрри наконец начала получать роли в блокбастерах, первым из которых стал фантастический боевик "Люди Икс" о людях-мутантах по мотивам одноименного комикса. Здесь актриса сыграла супергероиню Ороро Монро / Шторм, которая умеет управлять природой. В будущем Бэрри еще несколько раз возвращалась к этой роли.

Бал монстров / Monster’s Ball (США, 2001)

Год спустя Бэрри получила роль в драме "Бал монстров", где ее партнером стал Билли Боб Торнтон. Фильм рассказывает о современном палаче, который ненавидит свою жизнь и всех вокруг. Однако после одного трагического события он решает пересмотреть свое отношение ко всему. В процессе он знакомится с женщиной, которая только что потеряла сына. Между ними завязываются бурные отношения, однако не все так просто. Именно за эту роль Бэрри получила "Оскар", став таким образом первой в истории темнокожей обладательницей этой престижной кинонаграды.

Ну а дальше в карьере Хэлли Бэрри последовала целая череда крупных проектов, включая двадцатый фильм из серии фильмов про агента 007 британской разведки Джеймса Бонда "Умри, но не сейчас", несколько частей "Людей Икс", фантастический фильм "Облачный атлас", шпионский боевик "Kingsman: Золотое кольцо" и боевик "Джон Уик 3".

Среди предстоящих ролей Хэлли Берри – научно-фантастический фильм режиссера Роланда Эммериха "Падение Луны", премьера которого запланирована на осень 2021 года, а также несколько проектов для Netflix, находящихся на стадии разработки и съемок.

Автор: Марина Григоренко