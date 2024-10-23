Во втором сезоне снимутся новые актеры.

Netflix официально анонсировал второй сезон популярного сериала "Грызня", который получил американскую премию "Эмми". Долгое время ходили слухи о возможном продолжении проекта, но сейчас стриминговый сервис подтвердил эту информацию.

В новом сезоне сериала снимутся новые актеры, которые покажут другую историю. Как пишет Tudum, вторая часть картины будет рассказывать о молодой паре. Они станут свидетелями ссоры между их начальником и его женой. События будут происходить в элитном загородном клубе.

Новый сезон будет состоять из восьми эпизодов, каждый из которых будет длиться 30 минут. В этом году над сериалом, как и над первым сезоном, снова будет работать корейский режиссер Ли Сон Цзин. Продюсировать сезон будут Джейк Шрайер, Стивен Юн и Али Вонг.

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Однако вместо актеров Стивена Яна и Али Вонг главные роли во второй части картины сыграют другие артисты. В актерский состав сериала вошли Оскар Айзек ("Дюна", "Сцены из супружеской жизни"), Кэри Маллиган ("Великий Гэтсби"), Чарльз Мелтон ("Американская история ужасов") и Кейли Спени ("Присцилла: Элвис и я").

Что известно о первом сезоне "Грызни"

Премьера сериала состоялась в 2023 году. Он быстро стал известным на весь мир и получил немало наград. В частности, 8 премий "Эмми", 4 награды за выбор критиков, 3 "Золотых глобуса", 2 награды Готэма, 2 награды Film Independent Spirit Awards, SAG, а также награды PGA, WGA и AFI.

Сериал "Грызня" рассказывает историю двух людей, которые случайно сталкиваются на дороге и начинают ссориться. Каждый из них так сильно увлекается местью, что их вражда превращается в серьезную проблему. Главные герои Эми (Али Вонг) и Дэнни (Стивен Ян) начинают вмешиваться в личную жизнь друг друга, что разрушает их отношения с близкими и влияет на работу.

Напомним, ранее вышел трейлер постапокалиптического триллера "Мертвые земли" с Энтони Маки. В украинский прокат фильм выйдет 21 ноября 2024 года.

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