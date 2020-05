Gorillaz и рэпер Skepta записали песню, посвященную Тони Аллену

Как рассказали Gorillaz, композиция была записана незадолго до карантина.

Британская группа Gorillaz представила песню под названием How Far?, записанную вместе с рэпером Skepta и Тони Алленом.

Песня посвящена Тони Аллену, который умер 30 апреля этого года.

Тони Аллен - нигерийский барабанщик, композитор и автор песен, один из основателей жанра афробит. Он играл в группе Фелы Кути, а также был участником коллектива The Good, The Bad & The Queen, созданной Дэймоном Албарном.