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Gorillaz и рэпер Skepta записали песню, посвященную Тони Аллену

12:01, 04 мая 2020
Кино и музыка
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Песня посвящена Тони Аллену \ скриншот с видео

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Песня посвящена Тони Аллену, который умер 30 апреля этого года.

Как рассказали участники Gorillaz, композиция была записана незадолго до введения карантина.

Тони Аллен - нигерийский барабанщик, композитор и автор песен, один из основателей жанра афробит. Он играл в группе Фелы Кути, а также был участником коллектива The Good, The Bad & The Queen, созданной Дэймоном Албарном.

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Теги: #группа#песня