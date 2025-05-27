Девушка пока не комментирует изменения в личной жизни.

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова, которая закрутила роман с 23-летним футболистом "Динамо" Владимиром Бражко, впервые показалась с ним на публике.

Ранее девушка скрывала лицо своего избранника, а лишь публиковала в своем Instagram, как опирается на его плечо и улыбается. Однако на днях в Tik Tok появилось видео, на котором пара сидит вместе и нежно держится за руки. В какой-то момент Владимир наклонился к Квитковой и что-то говорит на ушко, после чего Даша улыбается.

К слову, официально влюбленные пока не комментировали свои отношения.

Что известно о личной жизни Даши Квитковой

Даша стала победительницей 9 сезона романтического реалити "Холостяк" с Никитой Добрыниным. После шоу пара продолжила строить свои отношения и сыграла свадьбу. Вскоре у них родился общий сын Лев, однако в 2023 году супруги официально развелись. Сейчас они поддерживают дружеские отношения ради сына.

Напомним, ранее блогерша Даша Квиткова резко отреагировала на заявление экс-супруга о причине их развода.

Вас также могут заинтересовать новости: