Рассказываем, какие обряды советует провести потомственная ведьма, чтоб обрести любовь и финансовое благополучие.

Женские ритуалы в новолуние обретают мощную силу и способны оказать значительное влияние на жизнь. Ранее мы рассказывали, когда будет новолуние в мае.

УНИАН узнал у финалистки 5 сезона "Битвы экстрасенсов", потомственной ведьмы Ярославы Солодеевой (Федоровой), какие обряды на новолуние стоит сделать.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Ритуалы на любовь

По словам Ярославы Солодеевой, для привлечения любви понадобятся три тоненькие красные или розовые свечи. Красные символизируют страсть, а розовые - более нежные романтические отношения. Также надо любое обручальное кольцо, две розы красного цвета или две - розового, простая стеклянная ваза без узоров или простой стеклянный стакан, тоненькая розовая или красная лента, красное вино, лучше - сладкое.

"Цветы нужно подбирать под цвет свечей. Поставьте розы в вазу или в стакан и свяжите между собой красной или розовой лентой так, чтобы цветки были близко друг к другу. Перед цветами поставьте свечу и на нее "наденьте" обручальное кольцо. Затем свечу нужно зажечь. На следующий день надо заменить свечу и снова ее зажечь. И на третий день поставьте еще одну свечу и зажгите", - добавила потомственная ведьма.

Как сказала Солодеева, когда вы поставите свечи, и они будут гореть, нужно по крайней мере 10-15 минут смотреть на пламя. В это время следует думать, что вы привлекаете в свою жизнь любовь. Также на бумажке можно написать перечень из девяти качеств, которые вы хотели бы видеть в любимом человеке. Этот список можно вслух начитывать на свечу.

После этого нужно забрать кольцо и носить его, а с роз снять лепестки, залить вином и настаивать в холодильнике в течение трех дней, а затем настойку можно добавлять в любые блюда или просто пить вечером по половине бокала. Связанные стебли роз нужно положить под матрас своей кровати. Если вы спите на диване, тогда просто положите стебли под него. Они должны пролежать под матрасом или под диваном 28 дней. Затем стебли нужно закопать под любым "женским" деревом, лучше всего - под яблоней или под абрикосом.

Также есть обряды на новолуние, которые привлекают в жизнь финансовое благополучие.

Какой денежный обряд нужно делать в новолуние

Теперь рассмотрим, как привлечь деньги в растущую луну. Для этого обряда Ярослава советует взять чисто белую тарелку - на сосуде не должно быть никаких узоров.

"Положите в тарелку или кусочек чистой марли, сложенный в несколько слоев, или новую льняную салфетку без узоров. Сверху ровным слоем насыпьте семена. Если у вас есть свой огород, можете взять семена растений, которые вы планируете посадить, если нет - возьмите пшеницу или какое-то другое зерно. Когда будете сеять зерно, то конкретно думайте о том, какая именно вам нужна сумма и желательно, чтобы она была реалистична. Деньги, которые вы хотите получить, должны быть на какую-то конкретную цель, к примеру, на покупку или на развитие", - объяснила она.

Далее наверх положите еще одну салфетку из льна или марлю и поливайте все теплой водой. Сверху положите любое свое украшение, его потом нужно будет носить каждый день. Желательно, отмечает Солодеева, брать золотое украшение, но можно взять и серебряное, на котором нет камней.

По ее словам, нужно все время следить за тем, чтобы тряпки в тарелке были влажными, и зернышки проросли. Когда зернышки прорастут, украшение нужно будет носить ежедневно, а то, что проросло - высадить в горшок. Этот ритуал работает не на очень долгосрочные финансовые вопросы, то есть не на год, а касается, к примеру, того, что мы хотим заработать за месяц.

"Кроме того, то, как прорастают зернышки, может свидетельствовать о состоянии вашего денежного канала: если семена плохо прорастают, то это говорит о том, что есть проблемы с этим каналом или идея, с помощью которой вы хотите получить деньги, скорее всего, не сработает", - подытожила ведьма.

Вас также могут заинтересовать новости: