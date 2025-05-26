Для того чтобы стать счастливой, стоит немного изменить привычки.

Трудно найти человека, который не хотел бы жить счастливо- мы все пытается обустроить пространство вокруг себя так, чтобы "завтра" было лучше, чем "вчера". Желание быть здоровым, красивым, богатым и преисполненным только положительных эмоций присутствует у всех - и у мужчин, и у женщин.

Тем не менее, хранительницей очага принято считать именно девушку, и существуют несколько методов, как привлечь материальное благополучие в дом и поймать за хвост птицу счастья.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Какие ритуалы проводить во время новолуния

Завтра, 27 мая в 6:10 утра новая луна окажется в знаке Близнецов. По словам астрологов, до 10 июня многие люди смогут открыть для себя возможности в коммуникации, знакомствах, интересных проектах. Особенно судьба улыбнется представителям воздушной стихии - Близнецам.

Однако новолуние в мае - это не только астрологическое событие по календарю, а и отличная возможность начать жизнь сначала или изменить ее к лучшему. Харьковская ведьма Станислава Дашковская в своем аккаунте TikTok рассказала, можно ли делать ритуалы на новолуние.

Она привела пример, какой денежный обряд нужно делать в новолуние - по словам практика магии, он эффективен для всех сфер жизни, не только для финансов. Все, что вам нужно сделать - это в ночь новолуния, то есть, с сегодня на завтра, положить под подушку или под кровать лавровый лист. Наутро его нужно сжечь, сказав "все лавры мне". Этот нехитрый трюк поможет весь месяц побеждать в любых жизненных ситуациях и идти рука об руку с Фортуной.

Как привлечь в дом удачу и благополучие

Также, кроме обряда на новолуние, Станислава Дашковская дала еще 3 совета, которые услышала от своей бабушки. Ведьма говорит, что если выполнять эти правила, то жизнь изменится навсегда.

Во-первых, вам обязательно нужно раз в неделю мыть пол с солью. Таким же раствором необходимо обрабатывать входную дверь. Рецепт магического "очистителя" прост - на два литра воды одна столовая ложка соли. Обряд поможет избавиться от негативной энергетики в доме и нейтрализовать энергетические блоки, которые могут "стоять" на домочадцах. По словам ведьмы, соль - удивительный минерал, незаменимая речь в магии. Множество очищающих ритуалов проводятся именно с использованием соли.

Следующая рекомендация эзотерика касается точечных важных событий. Например, если вам предстоит деловая встреча, важный контракт или принятие какого-либо серьезного решения, нужно надеть кольцо на указательный палец руки. Если вы левша, то на левую руку, правша - на правую. Ведьма считает, что это помогает быть услышанным, укрепит авторитет, а также способствует более ясному сознанию и трезвости ума.

Третий совет Станиславы Дашковской очень прост, но невероятно важен - практик магии строго запрещает девушкам критиковать себя перед зеркалом. Даже если вы видите в себе какие-то изъяны, ни в коем случае не думайте об этом - тем более не произносите, глядя в свое отражение. Подобные ритуалы могут привести к самопорче - вы запрограммируете себя на негатив, и сами испортите свою жизнь.

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