Эти треки украинцы прослушали наибольшее количество раз.

На стриминговом сервисе для прослушивания музыки Apple Music в Украине появились новые фавориты. Уже несколько недель подряд трек "З якого ти поверху неба?" Jerry Heil и YARMAK держится на первой строчке. Однако на втором и третьем месте произошли кардинальные изменения.

Певицу Надю Дорофееву и россиян сместили премьеры украинских артистов. На второе место "залетела" новая украиноязычная версия песни "Пиноколада" Виталия Козловского. Она стала настоящим хитом после того, как исполнитель выплатил долг экс-продюсеру Игорю Кондратюку и вернул право исполнять старый репертуар.

Также украинцы высоко оценили композицию "Смарагдове небо" молодого певца Drevo, который участвовал в Нацотборе на "Евровидение-2024" и записывал дуэтную песню с боксером Александром Усиком.

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Кто еще попал в топ-5 на Apple Music:

"З якого ти поверху неба?" - Jerry Heil & YARMAK

"Піноколада" - Виталий Козловский

"Смарагдове небо" - Drevo

"Мужчина" - Алена Омаргалиева

"Mamma Mia" - Chico & Qvatoshi.

К слову, к сожалению, в первой десятке до сих пор есть песня россиян Кizaru и Ісеgergert под названием "Fake ID", которая ранее даже была лидером прослушиваний среди украинцев.

Напомним, что прослушивание российских исполнителей на стриминговых сервисах монетизируется. Они получают выплаты, которыми потом платят налоги в стране-агрессоре, спонсируя таким образом войну.

Напомним, ранее стали известны музыкальные предпочтения украинцев в 2025 году.

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