Эти советы помогут вам спасти урожай.

Приближается сезон фруктов и ягод, а значит уже скоро начнет созревать вишня и черешня. Ждете этого момента не только вы, но и птицы. Одними из главных "охотников" за урожаем являются скворцы. УНИАН расскажет, как и чем отпугнуть скворцов от деревьев.

Как отпугнуть скворцов от черешни

Птицы не только уничтожают ягоды, что чревато потерей урожая, но и портят ветки деревьев. Есть несколько проверенных временем способов, как отпугнуть скворцов, чтобы уберечь себя от ненужных проблем.

Пожалуй, самым эффективным методом станет защита черешни с помощью мелкоячеистой сетки. Обычно они продаются в специализированных магазинах по уходу за садом. Зачастую такие сетки зеленого цвета, так что о внешнем виде деревьев сильно не переживайте. Кстати, чтобы не повредить ветки и не мешать созреванию ягод, советуем приобрести специальные дуги или каркас.

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Чем отпугнуть скворцов от черешни – другие методы:

Если сетка для вас – слишком радикальный вариант, есть еще несколько способов, с помощью которых вы можете защитить деревья от птиц. О них поговорим далее.

Блестящие предметы. Возьмите старые диски, блестящую мишуру, оставшуюся после нового года и повесьте их на дерево. На худой конец подойдет даже фольга. Дело в том, что они будут отражать солнечные лучи, что, в свою очередь, отпугнет скворцов и других пернатых. Не забывайте время от времени менять их положение, чтобы птицы не привыкали. А для лучшего эффекта можете сочетать такой отпугиватель с защитной сеткой.

Возьмите старые диски, блестящую мишуру, оставшуюся после нового года и повесьте их на дерево. На худой конец подойдет даже фольга. Дело в том, что они будут отражать солнечные лучи, что, в свою очередь, отпугнет скворцов и других пернатых. Не забывайте время от времени менять их положение, чтобы птицы не привыкали. А для лучшего эффекта можете сочетать такой отпугиватель с защитной сеткой. Звуковые отпугиватели. Здесь все зависит от вашего бюджета. Вы можете приобрести специальные приборы или же обойтись малой кровью. Отлично помогут даже старые банки из-под напитков или колокольчики. Но есть и минус – помимо визуальной составляющей, звук звенящих банок может быстро надоесть.

Здесь все зависит от вашего бюджета. Вы можете приобрести специальные приборы или же обойтись малой кровью. Отлично помогут даже старые банки из-под напитков или колокольчики. Но есть и минус – помимо визуальной составляющей, звук звенящих банок может быстро надоесть. Муляжи. Попробуйте подвесить на деревья муляжи хищных птиц – к примеру, ястребов или сов. Идеально, если они будут немного шевелиться от ветра, ведь если объект будет статичным, птицы быстро поймут, что угрозы нет. Также советуем менять муляжи местами раз в несколько дней.

Наиболее эффективной станет комбинация нескольких средств: сетки, блестящих деталей и звуковых раздражителей.

Как отпугнуть скворцов от огорода

С деревьями разобрались, теперь поговорим о защите урожая в огороде. Первыми на ум приходят пугалас отражающими элементами. Наряд на "страже" вашего урожая время от времени нужно менять.

Помочь отпугнуть скворцов от огорода могут также движущиеся ленты или вертушки. При воздействии ветра они будут приходить в движение и создавать шум.

Если есть возможность, можете закрыть грядки защитными сетками. Но важно, чтобы они хорошо пропускали свет. Также можете опрыскивать огород отварами с чесноком или перцем – резкие запахи будут отпугивать птиц.

Кстати, для дачников актуальным является вопрос, как отпугнуть скворцов от дома. Первое и самое важное правило – никогда не кормите птиц возле дома. Обязательно закройте все щели и установите сетки на вентиляцию, чтобы пернатые не сооружали там гнезда.

На чердаке или крыше можете поставить звуковые отпугиватели. Также защитить крышу и подоконники могут помочь специальные антиприсадочные шипы от птиц, которые продаются в магазинах. Вооружившись этими методами, вы спасете себя от лишних проблем.

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