Узнайте, как благополучно провести сегодняшнюю дату и какие праздники отмечают украинцы.

Сегодняшняя дата примечательна уникальными народными обычаями. У украинцев есть новый повод для празднования, а в мире 27 мая - праздник во многих странах. Православные люди могут помолиться святым покровителям дня.

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Какой сегодня праздник в Украине

Среди наших соотечественников, которыми гордится страна, именинниками даты являются театральный актер и режиссер Петр Саксаганский, писатель Роман Иваничук, футболист Александр Чижевский, хоккеист Дмитрий Толкунов.

Владимир Зеленский учредил новый праздник сегодня в Украине - День Сил специальных операций ВСУ, который теперь ежегодно будет наступать 27 мая. Дата выбрана неслучайно - в 2014 году в этот день защитники ССО освободили один из терминалов Донецкого аэропорта и установили украинский флаг.

Какой сегодня праздник церковный

В новоцерковном стиле христиане возносят епископа Ферапонта Сардийского и мученицу Феодору Александрийскую.

Однако не все верующие перешли на современный календарь. Некоторые ещё помнят, какой сегодня церковный праздник был по старому стилю - чествование мученика Исидора.

Какой сегодня праздник в мире

Некоторые торжества дня имеют международный характер, к примеру, День защиты от Солнца. Хотя солнечный загар многими считается красивым, мало кому известно о его пагубном влиянии на здоровье. Вот почему важно пользоваться солнцезащитными средствами.

В других государствах наступают национальные праздники сегодня:

День детей в Нигерии;

День военно-морского флота в Японии;

День матери в Боливии;

День отмены рабства во Франции;

День психолога и День изобретения скотча в США.

Среди мировых знаменитостей есть таланты, которые родились 27 мая, упоминания достойны писатели Дэшил Хэммет и Макс Брод, балерина Айседора Дункан, политик Генри Киссинджер, актеры Кристофер Ли и Пол Беттани.

Что сегодня за праздник в народе

Воцерковленные люди верят, что в этот день будут услышаны молитвы Ферапонту и Феодоре о семейном счастье, супружеской верности и утешении горя. Наши предки считали, что сегодня праздник, удачный для примирения. По народным верованиям лучше говорить как можно меньше и только о хорошем, чтобы не навлечь беду.

Что нельзя делать сегодня и какие известны приметы

Прошлые поколения передали нам такие высказывания о погоде:

если холодно, то и лето будет прохладным;

много ласточек летает - к потеплению;

появился туман - к грибной осени;

если рыба выпрыгивает из воды, то ждите осадков.

Погода 27 мая встретит нас пасмурным небом и осадками во многих областях.

Запреты в праздник сегодня касаются разговоров: нельзя болтать не по делу, рассказывать чужие секреты, обсуждать и ругать людей за спиной. Категорически запрещено ссориться, иначе уже не помиритесь.

Чей День ангела сегодня

По новому церковному стилю в православии поздравляют обладателей имён Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр и Анастасия

Приверженцам старого стиля также стоит знать, какой праздник 27 мая - это именины Александра, Ивана, Леонтия, Макара, Максима, Марка, Никиты, Петра и Якова.

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