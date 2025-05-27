Сегодняшняя дата примечательна уникальными народными обычаями. У украинцев есть новый повод для празднования, а в мире 27 мая - праздник во многих странах. Православные люди могут помолиться святым покровителям дня.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Что сегодня за праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня и какие известны приметы
- Чей День ангела сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
Среди наших соотечественников, которыми гордится страна, именинниками даты являются театральный актер и режиссер Петр Саксаганский, писатель Роман Иваничук, футболист Александр Чижевский, хоккеист Дмитрий Толкунов.
Владимир Зеленский учредил новый праздник сегодня в Украине - День Сил специальных операций ВСУ, который теперь ежегодно будет наступать 27 мая. Дата выбрана неслучайно - в 2014 году в этот день защитники ССО освободили один из терминалов Донецкого аэропорта и установили украинский флаг.
Какой сегодня праздник церковный
В новоцерковном стиле христиане возносят епископа Ферапонта Сардийского и мученицу Феодору Александрийскую.
Однако не все верующие перешли на современный календарь. Некоторые ещё помнят, какой сегодня церковный праздник был по старому стилю - чествование мученика Исидора.
Какой сегодня праздник в мире
Некоторые торжества дня имеют международный характер, к примеру, День защиты от Солнца. Хотя солнечный загар многими считается красивым, мало кому известно о его пагубном влиянии на здоровье. Вот почему важно пользоваться солнцезащитными средствами.
В других государствах наступают национальные праздники сегодня:
- День детей в Нигерии;
- День военно-морского флота в Японии;
- День матери в Боливии;
- День отмены рабства во Франции;
- День психолога и День изобретения скотча в США.
Среди мировых знаменитостей есть таланты, которые родились 27 мая, упоминания достойны писатели Дэшил Хэммет и Макс Брод, балерина Айседора Дункан, политик Генри Киссинджер, актеры Кристофер Ли и Пол Беттани.
Что сегодня за праздник в народе
Воцерковленные люди верят, что в этот день будут услышаны молитвы Ферапонту и Феодоре о семейном счастье, супружеской верности и утешении горя. Наши предки считали, что сегодня праздник, удачный для примирения. По народным верованиям лучше говорить как можно меньше и только о хорошем, чтобы не навлечь беду.
Что нельзя делать сегодня и какие известны приметы
Прошлые поколения передали нам такие высказывания о погоде:
- если холодно, то и лето будет прохладным;
- много ласточек летает - к потеплению;
- появился туман - к грибной осени;
- если рыба выпрыгивает из воды, то ждите осадков.
Погода 27 мая встретит нас пасмурным небом и осадками во многих областях.
Запреты в праздник сегодня касаются разговоров: нельзя болтать не по делу, рассказывать чужие секреты, обсуждать и ругать людей за спиной. Категорически запрещено ссориться, иначе уже не помиритесь.
Чей День ангела сегодня
По новому церковному стилю в православии поздравляют обладателей имён Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр и Анастасия
Приверженцам старого стиля также стоит знать, какой праздник 27 мая - это именины Александра, Ивана, Леонтия, Макара, Максима, Марка, Никиты, Петра и Якова.