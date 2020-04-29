Scorpions представили песню Sign of Hope о борьбе с коронавирусом

Новая песня Scorpions должна стать "символом надежды" в период борьбы с коронавирусом.

Группа Scorpions представила новую песню "Sign of Hope" в поддержку борьбы с пандемией коронавируса.

Премьера клипа состоялась сегодня, 29 апреля, на официальном Youtube-канале группы.

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По мнению музыкантов, новая композиция должна стать "символом надежды" в период, когда весь мир борется с новым коронавирусом.

"В настоящее время мы работаем над множеством тяжелых рок-песен для нашего нового альбома. Но из-за драматической пандемии Covid-19 мы хотим дать вам маленький "знак надежды", исходящий прямо из сердца в трудные времена… Оставайтесь здоровым и в безопасности… Мы любим вас", - говорится в описании к видео.

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