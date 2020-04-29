Scorpions представили песню Sign of Hope о борьбе с коронавирусом
18:50, 29 апреля 2020Кино и музыка
123 0
Новая песня Scorpions должна стать "символом надежды" в период борьбы с коронавирусом.
Scorpions представили новую песню / фото Depositphotos
Группа Scorpions представила новую песню "Sign of Hope" в поддержку борьбы с пандемией коронавируса.
Премьера клипа состоялась сегодня, 29 апреля, на официальном Youtube-канале группы.
Читайте такжеEvanescence представила новую песню и анонсировала альбом
По мнению музыкантов, новая композиция должна стать "символом надежды" в период, когда весь мир борется с новым коронавирусом.
"В настоящее время мы работаем над множеством тяжелых рок-песен для нашего нового альбома. Но из-за драматической пандемии Covid-19 мы хотим дать вам маленький "знак надежды", исходящий прямо из сердца в трудные времена… Оставайтесь здоровым и в безопасности… Мы любим вас", - говорится в описании к видео.
Ранее УНИАН сообщал, что легендарная британская рок-группа The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустила сингл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter