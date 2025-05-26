Андрей активно критикует действия диктатора в сети.

Украинского актера Андрея Хабарова, который снимался в сериалах "След" и "Побег", осудили в стране-агрессоре.

Не секрет, что он работал в РФ до полномасштабной войны, но потом осудил кровавую политику диктатора и продолжает активно критиковать действия оккупантов в сети. В росСМИ появилась информация, что украинцу вынесли в Москве заочный приговор - до 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Такое наказание придумали оккупанты за то, что Хабаров якобы распространял "фейки" о российской армии и разжигал ненависть или вражду.

К слову, в 2024 году РФ объявила Андрея в международный розыск.

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Что известно об Андрее Хабарове

Андрей Хабаров родом из Николаева. Окончил Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусств, а с 2010 года активно снимался в российский фильмах. Среди самых известных его работ есть сериал "След", "Стендап под прикрытием", "Побег" и многие другие.

Напомним, ранее ведущему Алексею Суханову дали статус "иноагента" в РФ.

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