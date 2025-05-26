Православный праздник сегодня в народе прозвали Федорин день и наблюдают за его погодой.

27 мая в украинской православной церкви вспоминают украинского святого Иоанна Русина, исповедника, который прославился своими чудесами. Кому покровительствует праведный Иоанн, о приметах дня, главных предостережениях, а также какой сегодня праздник в старом православном календаре - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - новый стиль

Праведный Иоанн был из казачьего рода, родился в конце XVII века в Гетманщине - украинском государстве Войске Запорожском. Служил Иоанн в войске Петра I. В период войны России и Турции татары взяли Иоанна в плен и продали туркам. Его отправили в город Прокопион (Малая Азия), в рабство к турецкому аге.

Жил Иоанн в конюшне, но не отчаивался, так как вспоминал вертеп Вифлеема. Ночью он молился в храме святого Георгия, помогал бедным, хотя сам ничего не имел. Со временем даже турки начали считать его святым.

Видео дня

От Бога у Иоанна был дар - мужчина умел творить чудеса. Известен случай, когда его хозяин долгое время был в походе, а его родные все время грустили, что его нет за столом. По молитве Иоанна у хозяина в дальних краях появилась тарелка из семейного сервиза, а плов со стола в ней был еще горячим.

Когда Иоанн умер (в 1730 году), хозяин созвал священников, и праведного похоронили как архиерея. Мощи святого оказались нетленны и спустя три года их поместили в храме, где любил бывать Иоанн. Позже часть мощей перенесли в монастырь святого Пантелеймона на Афоне, а часть - в город Нео Прокопио (греческий остров Эвбея), там они покоятся и сейчас.

К святым мощам Иоанна паломники идут со всего мира - святыня исцеляет людей.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

27 мая в юлианском православном календаре чествуют преподобного Феодора Освященного, о котором мы уже рассказывали ранее.

В чем помогает праведный Иоанн, что можно, чего нельзя делать сегодня

Праведный Иоанн - один из самых почитаемых у греков, его также чтут армяне и турки. Как уже говорили, приложиться к святым мощам идут со всего мира. Известно, что молитва к святому спасала от кораблекрушения, тяжело больные люди получали исцеление.

Иоанна считают покровителем детей - известны случаи излечения от тяжелых болезней, в том числе онкозаболеваний, паралича, избавления от наркомании. Также святой Иоанн - заступник военных.

В народе праздник получил прозвище Федорин день - по имени святой Феодоры Александрийской, которая жила в IV веке и пострадала за свою веру в Христа.

Народные приметы говорят, что сегодня нужно задобрить домового. Обычно для него на столе оставляют молоко, кашу, сладости и несколько монет - на богатство и удачу.

Церковь не приветствует сегодня сквернословие, ссоры и скандалы, порицает лень. Нельзя завидовать и жадничать, отказывать в помощи кому бы то ни было - человеку или животному.

Святую Федору считают острой на язык, поэтому запрещается болтать и сплетничать, тем более - ссориться. По народным поверьям нельзя делать уборку в доме, особенно прикасаться к венику и подметать, иначе выметешь благополучие.

Кто празднует день ангела 27 мая

27 мая по церковному календарю именины отмечают Анастасии, Иваны, Леониды, Петры, а по староцерковному - Федоры, Аркадии, Георгии, Александры, Николаи.

Считается, что люди, рожденные сегодня, отличаются красотой внешней, а также имеют крепкий стержень внутри. Они умеют работать и получать выгоду и обычно хорошие друзья.

Приметы 27 мая

По погоде сегодня можно узнать, какую ждать в дальнейшем, а также осенью:

духота с самого утра - пойдет дождь;

утром выпала роса - к погожему дню;

туман спустился - к урожаю грибов.

Говорят, какая погода на Федору, осень такая же будет.

Вас также могут заинтересовать новости: