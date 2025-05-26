Артистка также рассекретила, где сейчас живет с семьей.

Известная украинская певица Джамала, которая ранее показала сразу трех своих сыновей, рассказала о продаже дома и назвала причину такого решения.

По словам артистки, собственный дом - это была ее мечта. Она приобрела земельный участок площадью 1200 квадратных метров в селе Крюковщина еще в 2021 году. Не секрет, что там живет много украинских звезд, в частности, Дмитрий Монатик, Анастасия Приходько и другие. Однако Джамала решила все же отказаться от желания иметь дом и продала его.

"К сожалению, мечта была неосуществима, потому что это много требовало всего; потому что не актуально. Вот конкретно не актуально", - рассказала исполнительница в проекте "Тур зірками".

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Она также призналась, где сейчас живет вместе с мужем Бекиром Сулеймановым и тремя сыновьями: Эмиром, Селимом и Алимом.

"Пока мы живем в нашей привычной квартире и очень ее любим", - отметила Джамала, которая является владелицей квартиры в столице.

Напомним, ранее певица Джамала ответила на упреки, что родила третьего сына, чтобы мужа не забрали на войну.

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