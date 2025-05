Словенский вещатель не доволен результатами нынешнего голосования.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2025" завершился еще неделю назад, однако до сих пор не утихают скандалы вокруг него. После заявлений представителей Испании и Хорватии с просьбой дисквалифицировать Израиль в следующем году, к ним присоединилась Словения.

На днях словенская телекомпания RTV Slovenija заявила, что может отказаться участвовать в шоу, если Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором "Евровидения", не примет решение относительно дальнейшего участия Израиля. Представители вещателя отметили, что сомневаются в аполитичности конкурса.

"Обращаюсь к вам с серьезной и растущей обеспокоенностью относительно дальнейшего участия Израиля в мероприятиях Европейского вещательного союза (EBU), в частности песенном конкурсе "Евровидение". Многие зрители в Словении и других странах выразили серьезные сомнения в достоверности и прозрачности голосования, особенно в политическом контексте, окружавшем конкурс. Создается впечатление, что политические интересы могут повлиять на решение об участии или окончательные результаты голосования, что пошатнуло доверие общественности к беспристрастности EBU",- заявила директор вещателя Словении Ксении Хорват.

Видео дня

Она также настаивает, чтобы организаторы шоу пересмотрели систему голосования.

"Мы особенно заинтересованы в сравнении телефонных голосований с онлайн-голосованием, поскольку считаем это важным для восстановления доверия к честности процесса голосования. Если ситуация не изменится, то мы будем вынуждены бойкотировать шоу, если EBU будет продолжать не решать эти ключевые вопросы как с этической точки зрения, так и с точки зрения общественных интересов", - добавила Хорват.

К слову, представительница Израиля - Юваль Рафаэль с песней "New Day Will Rise" заняла второе место на "Евровидении-2025". Ей отдали суммарно 357 баллов: из них 297 от зрителей и 60 от жюри. Победителем шоу стал австриец JJ с песней "Wasted Love". Словению же в этом году представлял певец Klemen с композицией "How Much Time Do We Have Left", который не прошел в финал шоу.

Напомним, ранее победитель "Евровидения-2025" попал в скандал после призывов дисквалифицировать Израиль из шоу.

Вас также могут заинтересовать новости: