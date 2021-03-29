Андрей Смерека / фото instagram.com/goloskrainy_official
На сцену вышел участник команды Димы Монатика Андрей Смерека. Он "зажег" сцену, исполнив песню Билли Айлиш под названием I do not wanna be you anymore.
Читайте такжеЗрителей "Голоса страны" ждет нововведение: на шоу появятся звездные советники (фото)Тренеры оценили выступление парня, назвав его талантом. Дорофеева даже призналась Монатику, что немножко завидует, что у него в команде есть такой участник, как Андрей.
Монатик отдал Смереке второе кресло в своей звездной команде. Но позже Владимир Хоменко занял место Андрея Смереки на проекте "Голос страны".
Владимир Хоменко / фото instagram.com/goloskrainy_official
Вас также могут заинтересовать новости:
- Мария Рак на шоу "Голос страны-11" шокировала судей своим решением (фото, видео)
- Мария Рак покинула шоу "Голос страны"
- "Голос страны-11": муж Ольги Сумской прошел дальше в шоу с песней "Вовчиця" (фото, видео)
- Надежда Мейхер отказалась от участия в шоу "Голос страны" (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram