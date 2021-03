Звездный тренер решил, что место Смереки должен занять другой вокалист.

На сцену вышел участник команды Димы Монатика Андрей Смерека. Он "зажег" сцену, исполнив песню Билли Айлиш под названием I do not wanna be you anymore.

Читайте такжеЗрителей "Голоса страны" ждет нововведение: на шоу появятся звездные советники (фото)Тренеры оценили выступление парня, назвав его талантом. Дорофеева даже призналась Монатику, что немножко завидует, что у него в команде есть такой участник, как Андрей.

Монатик отдал Смереке второе кресло в своей звездной команде. Но позже Владимир Хоменко занял место Андрея Смереки на проекте "Голос страны".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко